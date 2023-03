Zaskakujące znalezisko

Dzban wypełniony pieniędzmi wykopany na polu pod Parczewem. To historyczny skarb!

alig | PAP 17:04

Wspaniałe znalezisko! Na polu pod Parczewem wykopano dzban wypełniony po brzegi pieniędzmi! I to nie byle jakimi. Odkryty skarb to około 1000 szelągów koronnych i litewskich z XVII wieku! Jak poinformował w czwartek (2 marca) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków (WUOZ) w Lublinie, cenne znalezisko trafi do muzeum w Białej Podlaskiej