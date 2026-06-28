Dwie kobiety zmarły podczas opalania! Upały zabijają

Dwie tragedie podczas fali upałów. 47-latka zmarła na posesji, ciało około 60-letniej kobiety znaleziono na plaży

Niedzielne upały mają tragiczne skutki. W różnych częściach Polski doszło do dwóch śmiertelnych zdarzeń, które łączy jedno – ofiary przebywały na słońcu podczas rekordowo wysokich temperatur. Pierwsza tragedia wydarzyła się w miejscowości Huta w gminie Odolanów w Wielkopolsce. Jak podał portal ostrow24.tv, 47-letnia kobieta postanowiła skorzystać ze słonecznej pogody i opalała się na swojej posesji. Po około godzinie zauważył ją mąż. Początkowo był przekonany, że żona nadal odpoczywa. Kiedy jednak nie reagowała, natychmiast wezwał służby ratunkowe. Ratownicy przez długi czas prowadzili reanimację, jednak życia kobiety nie udało się uratować. Według lokalnych mediów 47-latka miała wyraźnie poparzoną od słońca skórę. Na jej ciele widoczne były również plamy opadowe, które mogą pojawić się już kilkadziesiąt minut po śmierci, zwłaszcza podczas wysokich temperatur. Na razie nie jest stuprocentowo pewne, czy bezpośrednią przyczyną zgonu był upał. Odpowiedź na to pytanie ma przynieść sekcja zwłok.

Druga z kobiet zmarła na plaży. Prawdopodobnie też się opalała

Do drugiego tragicznego zdarzenia doszło tego samego dnia w Chełmie. Około godziny 16.40 przypadkowy przechodzień zauważył ciało kobiety na terenie nieczynnego z powodu remontu kąpieliska Glinianki. Jak przekazała nadkom. Ewa Czyż, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, nic nie wskazuje na udział osób trzecich. Na miejsce został wezwany prokurator. Z ustaleń wynika, że zmarła miała około 60 lat. Kobieta prawdopodobnie przyszła na zamkniętą plażę, aby się opalać. Miała na sobie strój kąpielowy, a obok jej ciała znaleziono olejek do opalania oraz torebkę. Policjanci i prokuratura wyjaśniają okoliczności tej śmierci. W tym przypadku również sekcja zwłok ma odpowiedzieć na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną zgonu.

Obie tragedie wydarzyły się podczas fali rekordowych upałów. Służby przypominają, że długie przebywanie na słońcu może doprowadzić do odwodnienia, przegrzania organizmu i udaru cieplnego. W czasie wysokich temperatur należy pić dużo wody, nosić nakrycie głowy, unikać opalania w najgorętszych godzinach dnia i reagować natychmiast, gdy pojawią się objawy takie jak zawroty głowy, silne osłabienie, nudności czy utrata przytomności.

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