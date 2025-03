Duże zmiany w płacy minimalnej. Nowa ustawa niebawem wejdzie w życie

Autor:

Od 1 stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosi 4666 zł brutto, co stanowi wzrost o 366 zł w porównaniu z poprzednim rokiem. Rosnące koszty życia oraz inflacja sprawiały, że temat minimalnego wynagrodzenia w ostatnim czasie był jednym z kluczowych elementów polityki gospodarczej w naszym kraju. Każda kolejna rewolucja w tej kwestii budziła zarówno entuzjazm wśród pracowników, jak i obawy wśród pracodawców. Choć wiele osób myślało, iż to koniec takich zmian, to okazuje się, że już w 2026 roku nastąpi kolejna istotna rewolucja w aspekcie minimalnego wynagrodzenia.

Ile wyniesie płaca minimalna w 2026 roku? Nowa ustawa nadchodzi

To już pewne - od 2026 roku zmieniają się zasady wynagradzania. Owa zmiana przepisów wynika z konieczności wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej w zakresie minimalnego wynagrodzenia.

Tym samym okazuje się, że płaca minimalna zostanie zrównana z wynagrodzeniem zasadniczym, co oznacza koniec wliczania premii i dodatków do najniższej krajowej. Co więc się zmieni? Zgodnie z wytycznymi UE minimalna pensja będzie stanowić 55 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Dla porównania aktualnie stanowi ona 53,8%.

Konkretna kwota minimalnego wynagrodzenia w 2026 roku nie jest jeszcze dokładnie znane, lecz jak podaje portal dziennikzachodni.pl prawdopodobnie wyniesie około 5070 zł.

Średnie wynagrodzenie w największych miastach w Polsce

Nie do wiary ile zarabia Michał Wiśniewski. Wynagrodzenie muzyka mocno szokuje! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czytaj więcej o polskim samorządzie w serwisie Polski Samorząd