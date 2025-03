Drogi na Lubelszczyźnie wreszcie do remontu! Rząd sypnie milionami!

QUIZ. Chcesz mieć prawo jazdy? Kierowcy muszą to wiedzieć

We wtorek (25 marca) wojewoda lubelski Krzysztof Komorski podpisał w Lublinie kolejne umowy z 50 samorządami na około 145 milionów złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2025.

To kwota na inwestycje, która pozwoli zwiększyć dostępność komunikacyjną, zrewitalizować infrastrukturę drogową, ale przede wszystkim będą służyć mieszkańcom.

– zaznaczył.

Powiat kraśnicki dostał ok. 8 milionów złotych dotacji na przebudowę 3,8 km odcinka drogi powiatowej Stróża – Sulów wartej ponad 13 milionów złotych.

Inwestycja obejmuje m.in. wykonanie kompleksowego odwodnienia, rozwiązania związane z bezpieczeństwem drogowym, jak również wykonanie nawierzchni, która pozostawiała bardzo wiele do życzenia. Mam nadzieję, że za dwa lata będzie można jeździć po odnowionej drodze.

– powiedział wicestarosta kraśnicki Paweł Kudrel.

Około 2,4 mln zł wsparcia otrzymała gmina Świdnik na budowę blisko 600 metrów ulicy Skośnej, która przebiega w Strefie Aktywności Gospodarczej i łączy ul. Lotniczą z Nadleśną. Burmistrz Marcin Dmowski wyjaśnił, że dzięki inwestycji poprawi się też komfort życia okolicznych mieszkańców ze względu na zmianę organizacji ruchu, która pozwoli na ograniczenie liczby przejeżdżających ciężarówek.

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafi w tym roku łącznie ok. 259 mln zł dofinansowania na budowę i remont ok. 180 km dróg w województwie lubelskim. Dotacje do inwestycji przyznano na 99 zadań gminnych i 26 powiatowych.

Miliony na drogi. Kto dostanie najwięcej?

Największe dofinansowanie, przekraczające 24 mln zł, otrzymał powiat lubelski na rozbudowę drogi powiatowej Nowiny - Osmolice o długości blisko 4 km. Wartość tej inwestycji to ponad 35 mln zł. Spośród samorządów gminnych największe dofinansowanie, ponad 7,3 mln zł przyznano miastu Puławy - na budowę i przebudowę ok. 1,3 km drogi w ciągu ulicy 4. Pułku Piechoty Wojska Polskiego. Wartość zadania to blisko 14,8 mln zł.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych) ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.