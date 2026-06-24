Dramatyczny wypadek na podwórku. Zbiornik na wodę runął na 8-letnie dzieci

Jak informuje policja, zgłoszenie o wypadku wpłynęło do janowskiej komendy po godzinie 19. Na miejsce skierowano patrol, który ustalił wstępny przebieg zdarzenia. Dwóch 8-latków bawiło się na jednej z posesji, gdy nagle przewrócił się na nich zbiornik na wodę typu mauzer. Chłopcy zostali przygnieceni przez konstrukcję.

Jeden z nich zdołał sam wydostać się spod zbiornika. Drugiemu pomogły mama i babcia, pod których opieką znajdowały się dzieci.

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Chłopcy trafili do szpitala

Obaj chłopcy odnieśli obrażenia ciała i zostali przewiezieni do szpitala w Lublinie. Na razie nie podano szczegółowych informacji o ich stanie zdrowia.

Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci z Janowa Lubelskiego.

Policja apeluje o ostrożność

Po wypadku funkcjonariusze przypominają o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas opieki nad dziećmi. Jak podkreślają, najmłodsi często nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z maszynami, urządzeniami czy zbiornikami znajdującymi się na posesjach.

– Uważajmy na swoje dzieci. Zwracajmy uwagę na to, gdzie przebywają i co robią. Rozmawiajmy z nimi o różnych niebezpieczeństwach i mówmy, gdzie powinni się bawić, aby było bezpiecznie – apeluje aspirant sztabowy Faustyna Łazur.