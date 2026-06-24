Dramatyczny wypadek na podwórku. Zbiornik na wodę runął na 8-letnie dzieci

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-24 13:57

Dwóch 8-letnich chłopców zostało rannych po tym, jak podczas zabawy na podwórku przewrócił się na nich zbiornik na wodę typu mauzer. Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem na terenie gminy Potok Wielki. Obaj chłopcy zostali przewiezieni do szpitala w Lublinie.

Dwa zbiorniki na wodę typu mauzer na przydomowym podwórku, jeden stoi na paletach, drugi obok na trawie. Scena nawiązuje do dramatycznego wypadku z udziałem dzieci, o którym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: KPP Janów Lubelski/ Materiały prasowe

Jak informuje policja, zgłoszenie o wypadku wpłynęło do janowskiej komendy po godzinie 19. Na miejsce skierowano patrol, który ustalił wstępny przebieg zdarzenia. Dwóch 8-latków bawiło się na jednej z posesji, gdy nagle przewrócił się na nich zbiornik na wodę typu mauzer. Chłopcy zostali przygnieceni przez konstrukcję.

Jeden z nich zdołał sam wydostać się spod zbiornika. Drugiemu pomogły mama i babcia, pod których opieką znajdowały się dzieci.

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Chłopcy trafili do szpitala

Obaj chłopcy odnieśli obrażenia ciała i zostali przewiezieni do szpitala w Lublinie. Na razie nie podano szczegółowych informacji o ich stanie zdrowia.

Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci z Janowa Lubelskiego.

Policja apeluje o ostrożność

Po wypadku funkcjonariusze przypominają o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas opieki nad dziećmi. Jak podkreślają, najmłodsi często nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z maszynami, urządzeniami czy zbiornikami znajdującymi się na posesjach.

Uważajmy na swoje dzieci. Zwracajmy uwagę na to, gdzie przebywają i co robią. Rozmawiajmy z nimi o różnych niebezpieczeństwach i mówmy, gdzie powinni się bawić, aby było bezpiecznie – apeluje aspirant sztabowy Faustyna Łazur.

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