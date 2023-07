i Autor: KMP Chełm Dramatyczny finał imprezy urodzinowej. Solenizantowi grozi 10 lat więzienia

Ratownik zaatakowany

To niewyobrażalna podłość, pobił ratownika medycznego, bo uznał, że się nie przykłada... Piotr S. (30 l.) spod Chełma (woj. lubelskie) gościł u siebie kolegów, którzy wracając do domu z imprezy wpadli pod samochód. Niegroźnie rannymi mężczyznami zajął się ratownik medyczny, na którego rzucił się z pięściami pijany bandyta. Trafił do aresztu.