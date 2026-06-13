Dramatyczne zmiany i nagłe wzbogacenie! Sprawdź, co czeka twój znak zodiaku. Horoskop tygodniowy 14-20.06.2026

Kto znajdzie miłość, a kto odetchnie z ulgą? Horoskop tygodniowy zdradza!

Baran

21.03-20.04

ZMIEŃ ZACHOWANIE

Za swoje ostatnie niepowodzenia winisz wszystkich, tylko nie siebie. Jednak jak się niebawem okaże, całkowicie niesłusznie. Osoba, którą oskarżasz o zaniedbania, wywiązała się ze swoim zobowiązań, to ty czegoś nie dopilnowałeś.

RADA: Gdy ktoś cię krytykuje, cały się najeżasz, ale tym razem musisz przyznać, że w tej krytyce jest niejedno ziarno prawdy

Byk

21.04-21.05

TOWARZYSKI CZAS

Ten tydzień poświęcisz niemal całkowicie na spotkania z dawno niewidzianymi osobami, znajdziesz także czas na wizyty u częściej odwiedzanych przyjaciół. W dodatku szykuje się kilka uroczystości rodzinnych, których się jeszcze wcale nie spodziewasz

RADA: Zadzwoń do pewnej od dawna nie widzianej osoby. Spotkanie z nią okaże się nie przykrym obowiązkiem, ale przyjemnością

Bliźnięta

22.05-21.06

OSIĄGNIESZ CEL

Od dawna próbowałeś zakończyć pewne długofalowe przedsięwzięcie i w tym tygodniu nareszcie zostanie to umożliwione. Gwiazdy podpowiadają, że to dla ciebie idealny czas na zrobienie interesu życia, zaraz po sfinalizowaniu tego wcześniejszego projektu

RADA: Upierasz się przy swoim i bardzo słusznie! Po jakimś czasie ludzie zauważą, że nie da ci się wmówić byle czego

Rak

22.06-22.07

CZAS ROMANSÓW

Miłosnym podbojom nie będzie końca! Nieoczekiwanie zostaniesz uznany za duszę towarzystwa i będziesz przyciągać płeć przeciwną niczym magnes przyciąga opiłki żelaza. Będziesz mógł przebierać w kandydatach na partnerów niczym w ulęgałkach

RADA: Niespodzianka, jaka cię dziś czeka, bardzo cię zaskoczy. Ale tak naprawdę sam zaczynasz się już chyba domyślać, o co może chodzić

Lew

23.07-22.08

BĄDŹ CIERPLIWY

Wydaje ci się, że wplątałeś się w pewne tarapaty, jednak jak zwykle trochę koloryzujesz. Ani ty nie działałeś tak idealnie, ani ta druga osoba nie była twoim wrogiem w tej sytuacji. Nie minie tydzień, a wszystko to zobaczysz jak na dłoni w świetle nowych wypadków

RADA: Musisz ochłonąć, by nie podejmować zbyt radykalnych decyzji tak wcześnie. Owszem, ktoś cię zawiódł, ale nie aż tak, jak sądzisz

Panna

23.08-23.09

UNIKNIESZ KŁOPOTÓW

Byłeś o włos od katastrofy! Zaniedbałeś coś ważnego, prawdopodobnie w pracy i twój szef zaczynał już patrzeć na ciebie srogo. Na szczęście wypadki potoczą się tak, że twoje niedopatrzenie zostanie szybko zapomniane. Będziesz miał bardzo dużo szczęścia!

RADA: Niechcący obraziłeś pewną ważną osobę i potem było ci głupio. Na szczęście ta osoba jest tak zajęta, że nie zauważyła gafy

Waga

23.09-23.10

BĄDŹ KONSEKWENTNY

Gdy już opadły emocje, znowu zaczynasz pogrążać się w melancholii i rozpamiętywać dawne żale. Tymczasem wszystko co złe, już się skończyło i powinieneś teraz cieszyć się z tego, co udało ci się uratować. Musisz powrócić do konsekwentnych działań w swoim życiu

RADA: Musisz sporządzisz listę spraw do załatwienia i realizować plan z żelazną konsekwencją. Rezultaty będą wręcz rewelacyjne

Skorpion

24.10-22.11

RÓB TAK DALEJ

Twój plan jest bardzo dobry i wcale nie bujasz w obłokach, jak się niektórym wydaje. Na szczęście potrafisz być uparty jak osioł i w tym przypadku cecha ta działa tylko i wyłącznie na twoją korzyść. W najbliższych dniach wszyscy się o tym przekonają

RADA: Sam widzisz, że wystarczy robić to, co sam uważasz za słuszne, by wszystko układało się po twojej myśli. Nie ulegaj wpływom

Strzelec

23.11-21.12

SPADNIESZ NA CZTERY ŁAPY

Pewna osoba, która żywi do ciebie wielką sympatię, pomoże ci w trudnej dla ciebie sytuacji. Bez jej pomocy chyba nie zdołałbyś wybrnąć z opresji, bo nie masz takiej wiedzy i doświadczenia, by było to możliwe w tym przypadku. Wszystko dobrze się skończy.

RADA: Okażesz się prawdziwym szczęściarzem. Wylosujesz w loterii jakąś cenną nagrodę.

Koziorożec

22.12-20.01

ODETCHNIESZ Z ULGĄ

Spodziewasz się w nadchodzącym tygodniu pewnych kłopotów, jednak tak naprawdę one wcale nie nadejdą. W ostatniej chwili ktoś bezinteresownie życzliwy umożliwi ci obejście pewnych niekorzystnych dla ciebie zasad lub przepisów. Będziesz miał święty spokój.

RADA: To będzie twój dobry tydzień. Spotkasz się z samymi pochwałami i zaszczytami, a coś, czego się obawiałeś, wcale nie nadejdzie

Wodnik

21.01-20.02

ZBIERZESZ OWOCE PRACY

Potrafisz bardzo długo dociekać prawdy i drążyć temat aż do rezultatu. Tym razem okaże się, że wysiłki opłaciły się. Rozwiązanie zagadki okaże się bardzo korzystne nie tylko dla ciebie, ale i dla całego twojego otoczenia. Wszyscy ci podziękują

RADA: Zasłużone oklaski – to jest to, co czeka cię w tym dniu. Pracowałeś, by osiągnąć ten cel i widać piękne rezultaty

Ryby

21.02-20.03

SZANSA NA SUKCES

Ktoś zaprosi cię na rozmowę, która nieoczekiwanie sprawi, że wpadniesz na pewien ciekawy pomysł, jaki pomoże ci się wzbogacić. Nawet znacznie! Słuchaj uważnie, ale nie do końca, bo potem ten ktoś zmieni temat na całkiem nie interesujący.

RADA: Zrób nareszcie porządki w swoim mieszkaniu, bo taki rozgardiasz mocno ci zaszkodzi! Możesz zgubić coś bardzo ważnego