Drakula z Międzyrzeca Podlaskiego. 32-latek spał w wersalce

Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
Konsultacja: jch
2026-10-08 9:34

Zachowywał się tak, jakby stale sypiał w ten sposób, a twarda skrzynka na pościel w wersalce była najwygodniejszym łożem. Mowa o 32-latku z Białej Podlaskiej, który ukrył się przed policjantami właśnie w środku łóżka. Kiedy go znaleźli, przeciągał się udając zbudzonego ze snu.

Policjant zagląda do skrzyni wersalki, w której leży mężczyzna. O nietypowej kryjówce przeczytasz na SE Lublin.
Autor: KMP Biała Podlaska/ Materiały prasowe
  • 32-latek z Białej Podlaskiej był poszukiwany listem gończym.
  • Mężczyzna miał odbyć karę za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu.
  • Po powrocie zza granicy zatrzymał się u znajomej w Międzyrzecu Podlaskim.
  • Przed policjantami schował się w skrzyni na pościel znajdującej się w wersalce.
  • Po otwarciu łóżka udawał, że śpi, a następnie trafił do zakładu karnego.

Zachowywał się tak, jakby stale sypiał w ten sposób, a twarda skrzynka na pościel w wersalce była najwygodniejszym łożem. Mowa o 32-latku z Białej Podlaskiej, który ukrył się przed policjantami właśnie w środku łóżka. Kiedy go znaleźli, przeciągał się udając zbudzonego ze snu.

Mężczyzna doskonale wiedział, że spotkanie z policjantami oznaczać będzie dla niego jedno: podróż do więzienia w kajdankach na rękach. 32-latek był bowiem poszukiwany listem gończym przez sąd, gdyż popełnił w przeszłości przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, za które musi odpokutować za kratami. Stąd po wyroku czmychnął za granicę, chcąc przeczekać gorący okres.

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- Jednak kiedy przyjechał do znajomej już na drugi dzień został namierzony przez policjantów w jednym z mieszkań na terenie Międzyrzeca Podlaskiego - opowiada asp. Katarzyna Gągolińska z bialskiej policji. 32-latek, by uniknąć odpowiedzialności wybrał nietypową kryjówkę. Mężczyzna schował się przed policjantami w wersalce. - Ich uwagę zwróciło niedomknięte łóżko, w którym ukrywał się mężczyzna, który po jej otwarciu udawał, że śpi....

Co więcej, udawał, że widok budzących go funkcjonariuszy bardzo go zdziwił. Teraz najbliższe miesiące spędzi w zakładzie karnym. Jeśli uwielbia spać na twardym podłożu, więzienna prycza bardzo mu podpasuje.

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BIAŁA PODLASKA