Pierwsza Komunia Święta

Komunia Święta to jeden z najważniejszych sakramentów w życiu każdego katolika. To właśnie ten dzień jest momentem pełnego uczestnictwa w ciele Chrystusa. Choć dla wielu dzieci sakrament ten jest niezrozumiały ze względu na wiek, to większość z nich wyczekuje go z niecierpliwością ze względu na prezenty, które otrzymują po całej uroczystości. Co jednak aktualnie kupuje się z okazji komunii?

Co się kupuje na komunię dla dziecka? Nowy trend zadziwia!

Mogłoby się wydawać, że dobrej jakości rower, apart, zegarek czy słuchawki będą świetnym prezentem komunijnym, prawda? Okazuje się jednak, że choć jeszcze kilka lat temu dzieci skakały z radości, gdy otrzymywał takie pamiątki, to dziś rzeczywistość przedstawia się zupełnie inaczej. Jakiś czas temu portal Onet postanowił przytoczyć historię swojej czytelniczki, która w liście do redakcji opowiedziała o nowym trendzie komunijnym. Kobieta otrzymała zaproszenie na uroczystość od swojej siostry, bowiem zbliżała się Pierwsza Komunia Święta jej chrześnicy i od razu usłyszała, aby nie kupować rzeczy materialnych. Co więc podarować dziecku?

Siostra, wręczając nam zaproszenie na komunię córki, od razu zaznaczyła, żeby nie kupować jej żadnych prezentów. Czekałam z niecierpliwością, z czym zatem mam odwiedzić w maju chrześnicę w kościele. Siostra oznajmiła, że "teraz nie daje się prezentów, a zakłada dziecku konto oszczędnościowe" - relacjonowała matka chrzestna dziewczynki, czytamy na portalu kobieta.onet.pl.

Młoda kobieta nie kryła zdziwienia, bowiem nie spodziewała się tego, co usłyszy później. Okazuje się, że aktualnie panuje nowy trend i zamiast prezentów dzieciom otwiera się konta oszczędnościowe!

Odjęło mi mowę. Mam zakładać dziewięciolatce konto w banku, bo taka moda nastała? Zanim zdążyłam w ogóle pomyśleć o tym absurdzie, wypowiedziałam te słowa na głos. Najpierw zapanowała cisza. Potem zrobiło się nerwowo. W odpowiedzi usłyszałam, że "jestem staroświecka i nie idę z duchem czasu. [...] "Nie zamierzam podążać za modą, której nie popieram. Basia dostanie ode mnie pismo święto i pozłacaną bransoletkę z wizerunkiem aniołka - relacjonowała matka chrzestna dziewczynki.

