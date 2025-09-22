Definitywny koniec lata. Potężne ochłodzenie. Prognozy są bezlitosne

Koniec lata oznacza diametralną zmianę pogody w Polsce, z nadejściem chłodnej masy powietrza.

Temperatury spadną do 14-16°C w dzień i 4-6°C w nocy, wróci też deszcz.

Sprawdź szczegółową prognozę pogody na nadchodzący tydzień i dowiedz się, kiedy spodziewać się słońca.

Ostatni weekend kalendarzowego lata w Polsce upłynął pod znakiem pięknej, słonecznej pogody. Niestety, nadejście kalendarzowej jesieni oznacza dla nas diametralną zmianę. Wszystko za sprawą chłodnej, polarnej, morskiej masy powietrza, która przyniesie nam znaczące ochłodzenie i powrót deszczowej aury, która dokuczała nam w połowie września. Nie będzie już śladu po temperaturach sięgających nawet 30°C. Termometry w Polsce będą wskazywać maksymalnie 14-16°C. W nocy temperatura spadnie do 4-6°C. W drugiej połowie trwającego tygodnia więcej chwil ze słońcem. W dalszej części artykułu szczegółowa prognoza pogody na poszczególne dni.

- Wraz z nadejściem kalendarzowej jesieni pogoda w Polsce również stanie się typowo jesienna - zapowiada IMGW. W poniedziałek (22 września) pogodnie we wschodniej i południowej Polsce. Na pozostałym obszarze przelotny deszcz.

Ogromne różnice w temperaturze maksymalnej pomiędzy poszczególnymi regionami kraju. Na południowym wschodzie nadal typowo letnia temperatura, nawet do 28°C. W centrum 18°, zaś na północnym zachodzie zaledwie 13-17°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich Karpat początkowo porywisty, na południowym wschodzie południowo-zachodni, na pozostałym obszarze północno-zachodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 80 km/h - prognozuje IMGW.

We wtorek (23 września) pochmurno, ale deszcz słaby, jeśli w ogóle się pojawi. Coraz chłodniej, na obszarze od północnego Śląska przez Kielecczyznę, południowe Mazowsze po północną Lubelszczyznę zaledwie 11°C . Na południu kraju oraz w północno-zachodniej Polsce 14-16°C. Na krańcach południowych Podkarpacia najcieplej, tam do 21°C.

W środę (24 września) pogodnie, gdzieniegdzie możliwy słaby deszcz. Nadal chłodno, na Podhalu zaledwie 12°C. Na pozostałym obszarze od 14°C do 17°. W czwartek (25 września) przelotny deszcz możliwy na południowym zachodzie kraju. Temperatura bardzo podobna do tego, co pokażą termometry w środę.

Co z pogodą w pierwszy weekend kalendarzowej jesieni? W piątek (26 września) bez deszczu jedynie na północy i północnym wschodzie kraju. Najchłodniej w rejonach podgórskich, tam maksymalnie 12°C. Najcieplej w zachodniej Polsce, gdzie termometry wskażą do 17°C.

Sobota (27 września) bez deszczu, z wyjątkiem krańców południowych. Najchłodniej nad morzem, tam na termometrach około 15°C. Najcieplej w południowej Polsce, tam do 19°C. Podobna pogoda i temperatury także w niedzielę (28 września).

