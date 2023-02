Dawid miał prawo jazdy od stycznia. Zginął w makabrycznym wypadku

Trafił do aresztu

10-latek potrącony na parkingu przed sklepem. Dziecko z poważnymi obrażeniami ciała trafiło do szpitala

Miał przed sobą całe życie...Dawid Z. - wysoki, wysportowany i pełen życia chłopak skończył ziemską wędrówkę zdecydowanie zbyt wcześnie. W sobotę 25 lutego wracał do domu od kolegi swym nissanem micrą, pierwszym autem jakie miał. Prawo jazdy odebrał w połowie stycznia, był jeszcze niedoświadczony za kierownicą. Czy to było przyczyną tragedii? Niewykluczone. Najprawdopodobniej jechał zbyt szybko. Ostatnie kilkaset metrów droga zjeżdżała w dół i lekko skręcała w lewo. Za zakrętem, już na prostej, micra z wielkim impetem zjechała do prawego rowu i uderzyło w drzewo. Nie widać, aby hamował. - Samochód został niemal doszczętnie zniszczony. 19-latek był zakleszczony w pojeździe. Po wydobyciu stwierdzono zgon kierującego, który jak ustalili policjanci, prawo jazdy miał od niespełna 2 miesięcy - opowiada nadkom. Andrzej Fijołek z KWP w Lublinie. - Wyjaśniamy okoliczności wypadku.