2025-12-24 6:18

Wigilia 2025 wypada w środę, 24 grudnia i w tym roku sprawa zakupów wygląda inaczej, niż wielu się spodziewa. Większość dużych sklepów może być nieczynna, ale to nie znaczy, że zostaniesz bez wyjścia, jeśli zabraknie masła, pieczywa czy prezentowej wstążki. Podpowiadamy, gdzie realnie warto sprawdzić otwarte punkty i jak nie dać się zaskoczyć w ostatniej chwili.

Sklepy otwarte w Wigilię 2025

Od 2025 roku Wigilia (24 grudnia) ma w Polsce status dnia ustawowo wolnego od pracy – zmiana wynika z nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy, która weszła w życie 1 lutego 2025 r. Jest to więc ważna informacja zwłaszcza dla osób planujących przedświąteczne zakupy, które jeszcze rok temu mogliśmy planować nawet na 24 grudnia. Tym razem jednak wszystkie prezenty i składniki na kolację lepiej zakupić wcześniej, bowiem w Wigilię większość sklepów będzie nieczynna. Nie znaczy to jednak, że absolutnie wszędzie "pocałujesz klamkę" - przepisy przewidują wyjątki, a część małych placówek może działać, jeśli sprzedaż prowadzi właściciel.

Czy Biedronka, Lidl, Carrefour, Auchan, Kaufland, Dino i Netto będą otwarte w Wigilię 2025?

Duże i znane markety nie będą otwarte 24 grudnia 2025 roku, podobnie jak galerie handlowe. 24 grudnia zakupy w Lidlu, Netto, Biedronce czy Auchan nie będą możliwe, więc zaplanujcie je sobie kilka dni wcześniej. Jeśli jednak w Wigilię zabraknie w domu istotnego składnika czy prezentu, sytuację ratować mogą małe sklepiki osiedlowe prowadzone przez właścicieli.

Sklepy otwarte w Wigilię. Tu zrobisz zakupy

Zgodnie z katalogiem wyłączeń od zakazu handlu, w Wigilię (traktowaną jak dzień z ograniczeniem handlu) mogą działać m.in.:

  • stacje paliw,
  • apteki,
  • wybrane punkty, gdzie przeważa określony profil sprzedaży (np. kwiaty, prasa/bilety – zależnie od spełnienia warunków z ustawy).

FAQ: sklepy w Wigilię 2025. Gdzie zrobić zakupy 24 grudnia 2025?

  • Czy 24 grudnia 2025 zrobimy normalne zakupy w supermarketach? Najczęściej nie – większość dużych sklepów będzie zamknięta.
  • Czy w Wigilię będą otwarte galerie handlowe? Zasadniczo nie, bo Wigilia jest dniem wolnym i handel jest ograniczony.
  • Czy w Wigilię 2025 będzie otwarta Żabka? Niektóre mogą być otwarte, zależnie od decyzji właściciela/franczyzobiorcy i lokalnych godzin.
