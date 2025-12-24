Sklepy otwarte w Wigilię 2025

Od 2025 roku Wigilia (24 grudnia) ma w Polsce status dnia ustawowo wolnego od pracy – zmiana wynika z nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy, która weszła w życie 1 lutego 2025 r. Jest to więc ważna informacja zwłaszcza dla osób planujących przedświąteczne zakupy, które jeszcze rok temu mogliśmy planować nawet na 24 grudnia. Tym razem jednak wszystkie prezenty i składniki na kolację lepiej zakupić wcześniej, bowiem w Wigilię większość sklepów będzie nieczynna. Nie znaczy to jednak, że absolutnie wszędzie "pocałujesz klamkę" - przepisy przewidują wyjątki, a część małych placówek może działać, jeśli sprzedaż prowadzi właściciel.

Czy Biedronka, Lidl, Carrefour, Auchan, Kaufland, Dino i Netto będą otwarte w Wigilię 2025?

Duże i znane markety nie będą otwarte 24 grudnia 2025 roku, podobnie jak galerie handlowe. 24 grudnia zakupy w Lidlu, Netto, Biedronce czy Auchan nie będą możliwe, więc zaplanujcie je sobie kilka dni wcześniej. Jeśli jednak w Wigilię zabraknie w domu istotnego składnika czy prezentu, sytuację ratować mogą małe sklepiki osiedlowe prowadzone przez właścicieli.

Sklepy otwarte w Wigilię. Tu zrobisz zakupy

Zgodnie z katalogiem wyłączeń od zakazu handlu, w Wigilię (traktowaną jak dzień z ograniczeniem handlu) mogą działać m.in.:

stacje paliw,

apteki,

wybrane punkty, gdzie przeważa określony profil sprzedaży (np. kwiaty, prasa/bilety – zależnie od spełnienia warunków z ustawy).

FAQ: sklepy w Wigilię 2025. Gdzie zrobić zakupy 24 grudnia 2025?

Czy 24 grudnia 2025 zrobimy normalne zakupy w supermarketach? Najczęściej nie – większość dużych sklepów będzie zamknięta.

Czy w Wigilię będą otwarte galerie handlowe? Zasadniczo nie, bo Wigilia jest dniem wolnym i handel jest ograniczony.

Czy w Wigilię 2025 będzie otwarta Żabka? Niektóre mogą być otwarte, zależnie od decyzji właściciela/franczyzobiorcy i lokalnych godzin.

