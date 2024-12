Czy w Wigilię można jeść mięso? Prawo kanoniczne mówi jedno, a księża drugie

Spis treści

Czy w Wigilię można jeść mięso? Ta odpowiedź może zaskoczyć

Wigilia już za chwilę, bowiem dokładnie 24 grudnia. W Polsce to wyjątkowa okazja do spędzenia czasu z najbliższymi w sposób uroczysty i iście wyjątkowy. Wieczorna wieczerza składa się zazwyczaj jedynie z bezmięsnych potraw i na stołach królują wówczas warzywa, owoce i ryby. Coraz więcej osób zastanawia się jednak, czy można by zmienić kultowego karpia np. na schabowego i co na to kościół? Ku zdziwieniu wielu, okazuje się, że nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań, bowiem zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego post ścisły obowiązuje jedynie w Wielki Piątek oraz w Środę Popielcową. Dlaczego więc księża nawołują do postu tego dnia?

Czy zjedzenie mięsa w Wigilię to grzech? Księża mają inną narrację

Choć w prawie kanonicznym nie ma zakazu jedzenia mięsa w Wigilię, to do powstrzymania się od tego nawołują od lat księża. Okazuje się, że ma to związek z soborem watykańskim z 1966 roku, kiedy to biskupi zwrócili się do papieża w sprawie zmian w polskich przepisach kościelnych i poprosili, by w Wigilię Bożego Narodzenia w Polsce był post. Papież się zgodził i Wigilia faktycznie została ustalona jako dzień postny. Należy jednak pamiętać, iż owe zarządzenie to tylko swego rodzaju wskazówka dla wiernych, a spoglądając na prawo kanoniczne, spożywanie mięsa w Wigilię grzechem wcale nie będzie.

