Czy w piątek po Bożym Ciele sklepy będą otwarte? Zobacz, jak zaplanować zakupy

Boże Ciało 2025

Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w tym roku wypada 19 czerwca i ustawowo jest to dzień wolny od pracy. Co ciekawe, owe święto co roku obchodzone jest w innym terminie, ponieważ ustalane jest na podstawie kalendarza księżycowego - przypada na pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Długi weekend czerwcowy nadchodzi więc wielkimi krokami, a Polaków nurtuje jedno zasadnicze pytanie - czy piątek po Bożym Ciele jest wolny oraz czy tego dnia zrobimy zakupy?

Czy piątek po Bożym Ciele jest wolny?

19 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, lecz czy piątek po Bożym Ciele jest wolny? Niestety okazuje się, że piątek to normalny dzień pracujący, więc jeśli nie masz urlopu, musisz iść do pracy. Co ciekawe jednak, już niebawem wszystko może się zmienić, bowiem w Sejmie pojawił się projekt ustawy, który zakłada ustanowienie piątku po Bożym Ciele jako wolnego od pracy. Więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: Piątek po Bożym Ciele wolny od pracy? Karol Nawrocki może zaskoczyć Polaków

Czy w piątek po Bożym Ciele sklepy będą otwarte?

Tak jak wspominaliśmy piątek po Bożym Ciele to dzień pracujący, tym samym wszystkie sklepy i galerie handlowe będą wówczas otwarte. Polacy nie muszą się więc martwić o robienie zapasów, bowiem handel ograniczony będzie tylko w czwartek i oczywiście w niedzielę 22 czerwca, bowiem jest to niedziela niehandlowa.

Boże Ciało 2025. Kiedy najlepiej zrobić zakupy?

Boże Ciało w 2025 roku przypada na czwartek 19 czerwca i w tym dniu większość sklepów będzie zamknięta ze względu na ustawowy zakaz handlu. Jeśli planujesz więc większe zakupy, najlepszym momentem na ich zrobienie będzie dzień przed świętem, czyli środa 18 czerwca, kiedy sklepy będą działać normalnie. Planując zakupy z wyprzedzeniem, unikniesz niepotrzebnego stresu i długich kolejek przed sklepami.