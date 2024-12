Do luksusowego kurortu przybywały wielkie gwiazdy. Dziś to przerażające miasto duchów

Dress code w kościele. Czego unikać?

Kościół to dla wiernych szczególnie miejsce - świątynia, do której należy się odpowiednio ubrać. Choć mało kto o tym wie, to okazuje się, że obowiązuje tam dress code, którego należy bezwzględnie przestrzegać. Jak więc powinniśmy ubierać się na msze święte? Najlepiej jeśli outfit będzie skromny, bowiem odzież zbyt odkrywająca ciało oraz zbyt wyzywająca nie jest mile widziana. Mówi się także, iż wchodząc do kościoła, warto ściągnąć nakrycia głowy. Czy jednak taka zasada obowiązuje również zimą i tyczy się dzieci?

Czy dziecko może mieć czapkę w kościele? Ksiądz rozwiewa wątpliwości

Jakiś czas temu ksiądz Piotr Jaroszewicz z parafii Niepokalanego Serca NMP w Łochowie, który prowadzi profil na TikToku otrzymał od jednej z internautek pytanie dotyczące noszenia czapek w kościele właśnie przez dzieci. Wikary postanowił odpowiedzieć użytkowniczce i uspokoił ją, mówiąc, iż czapka w kościele nie jest niczym złym i najmłodsi mogą ją nosić.

Pewnie, że tak. Dbajmy o zdrowie, bo kiedy będziemy zdrowi, będziemy mogli też dbać o ducha, czyli być w kościele i modlić się, prosząc o błogosławieństwo - mówił na filmie duchowny.

Co ciekawe, pod filmem w sekcji komentarzy narodziła się interesująca dyskusja, podczas której internauci spierali się o to, co można, a czego nie można nosić w kościele. Okazuje się, że w niektórych parafiach księża nie pozwalają nosić czapek podczas mszy, a część osób stwierdziła również, że nawet podczas mrozu dzieci powinny je zdejmować.

Moim zdaniem w kościele nawet w najgorszy mróz nie jest tak zimno, żeby dziecko nie mogło ściągnąć czapki

A u mnie w kościele proboszcz kazał zdjąć czapkę mojemu 4-letniemu synowi, to jak to jest - pisali internauci w sekcji komentarzy.

