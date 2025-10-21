Czy 1 listopada trzeba iść do kościoła? Wielu wiernych nie ma pojęcia

Wszystkich Świętych 2025. Kiedy wypada?

Dzień Wszystkich Świętych to ważny dla wielu Polaków moment w roku, kiedy to wiele osób wybiera się na cmentarze, by odwiedzić groby bliskich. W 2025 roku święto 1 listopada przypada w sobotę, co pozwala na spokojne zaplanowanie wizyt na cmentarzach i uczestnictwo we mszach świętych. Wielu katolików zastanawia się coraz częściej jednak, czy 1 listopada trzeba iść do kościoła? Znamy odpowiedź!

Czy we Wszystkich Świętych trzeba iść do kościoła?

Czy 1 listopada trzeba iść do kościoła? To pytanie zadaje sobie tysiące wiernych. Okazuje się, że Dzień Wszystkich Świętych jest świętem nakazanym, więc katolicy powinni udać się wówczas na nabożeństwo do kościoła. We mszy tego dnia oddajemy hołd świętym, a zarazem możemy poczuć więź ze wspólnotą kościoła – zarówno z tymi, którzy wciąż żyją, jak i z tymi, którzy już osiągnęli zbawienie.

Czy 1 listopada wystarczy msza święta na cmentarzu?

W związku z tym, że 1 listopada to Dzień Wszystkich Świętych, bardzo często właśnie na cmentarzach organizowane są msze przez duchownych. Wielu wiernych zastanawia się więc, czy msza święta na cmentarzu 1 listopada wystarczy? Okazuje się, że tak i wówczas nie musimy już iść do kościoła na kolejne nabożeństwo.

Czy 1 listopada katolik musi pójść na cmentarz?

1 listopada to Uroczystość Wszystkich Świętych - jedno z najważniejszych świąt w roku liturgicznym. Mimo to, tego dnia wierni wcale nie muszą udawać się na cmentarze. Odwiedzenie nekropolii nie jest bowiem obowiązkiem wynikającym z nauczania kościoła, lecz pięknym gestem pamięci i modlitwy za zmarłych. To element tradycji, a nie przykazania.