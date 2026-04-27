Cztery nowe rezerwaty na Lubelszczyźnie. Jeden z nich skrywa unikalny wąwóz

Uroczyste otwarcie w Nadleśnictwie Kraśnik

Pod koniec kwietnia na terenie Nadleśnictwa Kraśnik uroczyście zainaugurowano działalność Rezerwatu Grabowy Las im. Floriana Święsa. Symbolicznego odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonała żona zmarłego profesora w towarzystwie Zastępcy Dyrektora Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Grabowy Las zapisze się w historii jako setny rezerwat utworzony w granicach Lubelszczyzny. Głównym celem powołania tego obiektu jest ochrona wyjątkowego systemu erozyjno-denudacyjnego. Liczące wieki procesy geomorfologiczne pozostawiły tu wyraźny ślad w postaci malowniczej sieci dolin i wąwozów.

Cztery nowe perły przyrodnicze regionu

Powołanie nowych stref ochronnych na gruntach zarządzanych przez lubelską dyrekcję Lasów Państwowych to istotne urozmaicenie lokalnej mapy przyrodniczej.

Grabowy Las im. Floriana Święsa (Nadleśnictwo Kraśnik) – chroni ponad 95 hektarów wąwozów pokrytych lasem grądowym.

Borowa Góra (Nadleśnictwo Tomaszów) – stosunkowo nieduży obszar florystyczny chroniący unikalne gatunki wapnio- i ciepłolubne.

Dołhodęby (Nadleśnictwo Mircze) – rezerwat o powierzchni przekraczającej 50 hektarów, ustanowiony dla ochrony rzadkiej, wołyńskiej odmiany grądu subkontynentalnego.

Zabytów (Nadleśnictwo Krasnystaw) – chroni na niemal 80 hektarach ekosystem leśny zdominowany przez buka pospolitego, dla którego jest to skrajny, północno-wschodni kraniec występowania.

Tym samym liczba rezerwatów znajdujących się na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie osiągnęła pułap dziewięćdziesięciu obiektów.

Wiosenna wędrówka na łonie natury

Oprócz parków narodowych, to właśnie rezerwaty stanowią najważniejszy oręż w walce o zachowanie bioróżnorodności. Z drugiej strony stwarzają możliwości ostrożnej i racjonalnej rekreacji.

Wyjątkowo gościnny dla turystów jest Grabowy Las, po którym piesi mogą poruszać się bez ograniczeń. Zwiedzający mają tam możliwość nie tylko podziwiania skomplikowanego systemu wąwozów, ale udostępniono im również opcję legalnego zbierania grzybów oraz innych owoców leśnych.

Świeżo upieczone rezerwaty to fantastyczna alternatywa dla osób pragnących odpocząć od miejskiego hałasu. Wiosenna aura sprzyja eksploracji tych miejsc – od potężnych buczyn po unikatowe zbiorowiska roślin. Lubelszczyzna po raz kolejny potwierdza swój status regionu mocno stawiającego na walory naturalne.

Bydgoszcz oszalała na punkcie zieleni! Tłumy na Festiwalu Roślin

