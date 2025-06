Jak wyblakła fotografia. AI wskazała najgorsze miasto do życia w tej części Polski

Rewolucja technologiczna: kto zyska, kto straci?

Rozwój sztucznej inteligencji, automatyzacji i robotyki to zjawisko, które wywołuje coraz więcej emocji. W wielu firmach już teraz systemy oparte na AI wykonują pracę ludzi szybciej, taniej i bez przerw na kawę. Dla pracodawców to ogromna szansa, ale dla wielu pracowników powód do niepokoju.

Eksperci z zakresu rynku pracy i technologii, a także algorytmy sztucznej inteligencji prognozują, że w ciągu najbliższych 5-10 lat wiele popularnych dziś zawodów może zniknąć, zostać zautomatyzowanych albo znacząco się zmienić.

Lista 10 profesji najbardziej zagrożonych

Czarna lista zawodów według AI

Jeszcze kilka lat temu AI była traktowana jako ciekawostka technologiczna. Dziś to narzędzie obecne niemal w każdej branży: od bankowości, przez marketing, po medycynę. Automatyzuje, analizuje, doradza i nie potrzebuje przerwy na kawę.

Ciekawostki i dane, które powinny dać do myślenia:

300 milionów miejsc pracy – tyle według raportu Goldman Sachs (2023) może zostać zautomatyzowanych w skali globalnej. To więcej niż całkowita siła robocza USA i Japonii razem wzięta.

– tyle według raportu Goldman Sachs (2023) może zostać zautomatyzowanych w skali globalnej. To więcej niż całkowita siła robocza USA i Japonii razem wzięta. Twórcy ChatGPT przewidują, że aż 80% zawodów na świecie będzie miało kontakt z AI, a 19% profesji może zostać całkowicie zautomatyzowanych.

przewidują, że aż 80% zawodów na świecie będzie miało kontakt z AI, a 19% profesji może zostać całkowicie zautomatyzowanych. Według Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości najbardziej zagrożone są zawody związane z rutyną, powtarzalnością i procedurami – jak np. księgowość, obsługa klienta, wprowadzanie danych czy logistyka.

Co dalej? Nadzieja i konieczność adaptacji

Mimo niepokojących prognoz eksperci podkreślają jedno - nie chodzi o masowe zwolnienia, ale o zmianę charakteru pracy. AI nie zawsze oznacza zastąpienie człowieka – często tylko asystuje lub przejmuje rutynowe obowiązki. Tym samym to dobry moment, by:

uczyć się nowych kompetencji,

inwestować w rozwój cyfrowy i kreatywność,

postawić na umiejętności miękkie i społeczne – których AI nie potrafi odwzorować.

W nadchodzącej dekadzie najwięcej zyskają ci, którzy nauczą się współpracować z technologią, a nie ci, którzy będą próbowali ją zatrzymać.