Czym jest awizo pocztowe?

Awizo pocztowe to pisemne zawiadomienie zostawiane przez listonosza w skrzynce adresata, informujące o próbie doręczenia przesyłki - najczęściej listu poleconego, paczki lub przesyłki urzędowej. Awizo jest więc potwierdzeniem, że listonosz próbował dostarczyć przesyłkę, ale nie zastał adresata w domu. W praktyce oznacza to, że odbiorca musi sam udać się na pocztę po odbiór. Co ciekawe, już niebawem czasochłonne podróże na pocztę z awizo będą przeszłością!

Listonosz już nie zostawi awiza w skrzynce. Idzie nowe!

Od 1 stycznia 2026 roku papierowe awizo przejdzie do historii. W życie wchodzi system e-Doręczeń, który zrewolucjonizuje sposób, w jaki Polacy otrzymują urzędową korespondencję. Nowy system ma usprawnić komunikację z urzędami i ograniczyć biurokrację. Od 2026 roku wiele instytucji publicznych będzie zobowiązanych do korzystania z e-Doręczeń, co oznacza, że tradycyjne papierowe pisma i awiza odejdą w niepamięć.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Poczta Polska zamyka oddział w zabytkowym gmachu. To "optymalizacja kosztów"

Jak działa system e-Doręczeń Poczta Polska?

Osoby posiadające adres do doręczeń elektronicznych (ADE) będą otrzymywać urzędową korespondencję wyłącznie w formie cyfrowej. Z kolei ci, którzy nie założą konta, nie zostaną pominięci - ich listy będą wysyłane w formie hybrydowej, czyli elektronicznie, a następnie drukowane i doręczane przez listonosza.

Założenie własnego adresu ADE, który umożliwi korzystanie z systemu jest proste - wystarczy wejść na stronę gov.pl, złożyć wniosek i aktywować skrzynkę. Po akceptacji regulaminu użytkownik otrzymuje kwalifikowaną skrzynkę doręczeń (SDK), gwarantującą bezpieczeństwo i pewność tożsamości zarówno nadawcy, jak i odbiorcy.

Wszystko wskazuje więc na to, że już od 2026 roku cyfrowa korespondencja stanie się standardem w kontaktach z urzędami w Polsce. To koniec papierowych awiz, które przez lata były codziennością i zmorą Polaków.

QUIZ. Imiona wokalistów w PRL. Połomski, Krawczyk, Wojdak, Skrzek Pytanie 1 z 20 Połomski miał na imię: Jan Jerzy Janusz Następne pytanie