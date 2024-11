"Ćwierć wieku pracowałem na bombie". W każdej chwili mogło dojść do tragedii

Mogło dojść do tragedii

"Ćwierć wieku pracowałem na bombie". Pod komisariatem znaleziono niewybuch

Nieźle im Kasieńka namieszała... Mierzący prawie 2 metry niewybuch to rakieta z radzieckiej wyrzutni rakietowej Katiusza (pol. Kasieńka właśnie). Niebezpieczny obiekt spoczywał w fundamentach rozbieranego teraz budynku Komisariatu II policji w Lublinie. A to oznacza, że od 1988 roku na "bombie" pracowało co najmniej kilkuset policjantów, a petentów, zatrzymanych w areszcie liczyć należy w tysiącach.