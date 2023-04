Próbowała uratować dziecko

Cukierki na grobie Dominika, który zginął na spacerze z mamusią. Jej ciała nie odnaleziono od trzech miesięcy

mucha | sch 10:22 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Minął trzeci miesiąc od tragedii, do której doszło nad brzegiem Wieprza pod Lubartowem na Lubelszczyźnie. W przedostatni dzień roku 2022 Dorota P. (36 l.) ze swoim synkiem Dominikiem (+10 l.) poszła na spacer nad Wieprz. Kiedy chłopiec wpadł do wzburzonego roztopami nurtu, jego matka ruszyła za nim, chcąc ratować dziecko. Do tej pory jej nie znaleziono.