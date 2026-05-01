Co grozi za niewywieszenie flagi? Polacy nie mają pojęcia o tej zasadzie

Anastazja Lisowska
2026-05-01 6:32

Czy brak flagi na balkonie w dni świąt narodowych może skończyć się mandatem? Wokół tego tematu narosło wiele mitów, a część Polaków wciąż nie zna podstawowych zasad. Przepisy są jednak bardziej zaskakujące, niż mogłoby się wydawać.

Kiedy wywiesić flagę na 2 maja 2026 i jak zrobić to poprawnie?
2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2 maja obchodzimy w Polsce Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, czyli święto, które ma przypominać o znaczeniu barw narodowych i zachęcać do ich eksponowania. Tego dnia wiele osób sięga po biało-czerwoną flagę i wywiesza ją na balkonach czy przed domami, jednak równie często pojawia się pytanie: czy to obowiązek, czy tylko dobra wola? Wątpliwości są powszechne, bo choć widok flag jest wtedy bardzo charakterystyczny, przepisy w tej kwestii nie są dla wszystkich oczywiste.

Czy 2 maja trzeba wywiesić flagę?

W Polsce wywieszanie flagi państwowej w dni świąt narodowych jest powszechną praktyką i wyrazem patriotyzmu. Warto jednak jasno podkreślić: obywatele nie mają prawnego obowiązku wywieszania flagi. Oznacza to, że brak flagi na balkonie czy przed domem nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami.

Kogo dotyczy obowiązek?

Obowiązek wywieszania flagi dotyczy wyłącznie instytucji publicznych, takich jak urzędy, szkoły czy inne jednostki administracji państwowej i samorządowej. To właśnie te podmioty muszą zadbać o odpowiednie oznaczenie budynków w czasie świąt i uroczystości państwowych.

Kiedy można dostać karę?

Choć za brak flagi nie grozi mandat, inaczej wygląda sytuacja w przypadku jej niewłaściwego używania. Polskie prawo przewiduje kary za znieważenie symboli narodowych. Mandat lub inne konsekwencje mogą pojawić się, gdy flaga:

  • jest brudna lub zniszczona
  • ma nieprawidłowe kolory lub układ barw
  • jest używana w sposób niegodny (np. jako element dekoracji, który narusza jej powagę).

Co ważne, wszystkie informacje na temat tego, co grozi za znieważenie symboli narodowych znajdziecie w art. 137 paragraf 1 i 2 Kodeksu karnego oraz w art. 49 paragraf 2 Kodeksu Wykroczeń.

