Rosyjski aktywista zamordowany w Białej Podlaskiej? Trwa policyjna obława

Strzelanina w Białej Podlaskiej. Policja szuka mordercy

W Białej Podlaskiej po poniedziałkowym zabójstwie wciąż trwa szeroko zakrojona obława. Przypomnijmy, że przed godziną 10 na ulicy Królowej Jadwigi zamachowiec zbliżył się do 44-letniego Rosjanina i kilkukrotnie strzelił z pistoletu. Mężczyzna zginął na miejscu, a sprawca natychmiast uciekł. Służby zidentyfikowały ofiarę jako obywatela Rosji, który rezydował w Białej Podlaskiej.

Trwają intensywne poszukiwania napastnika. Mundurowi szczegółowo analizują materiały z kamer oraz przesłuchują świadków tego brutalnego zdarzenia. Wprowadzono też drogowe blokady i wzmożone kontrole samochodów. Prowadzący śledztwo biorą pod uwagę hipotezę o precyzyjnie przygotowanej egzekucji.

⚡️ Russian artist Semyon Skrepetsky was killed in Poland: he had previously harshly mocked Putin and KadyrovThe murder took place in the city of Biała Podlaska, near the border with Belarus, where a refugee camp is located.After moving from Russia, Skrepetsky passed through… pic.twitter.com/M6HatZf7bZ— NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2026

Semyon Skrepetsky ofiarą? Białoruska Nexta podaje informacje

Według doniesień z niezależnego białoruskiego kanału NEXTA zmarły to Semyon Skrepetsky, który zyskał rozgłos jako artysta i otwarty krytyk rosyjskiego reżimu. Dziennikarze serwisu informują, że po wyjeździe ze swojej ojczyzny mężczyzna osiedlił się z bliskimi właśnie w Białej Podlaskiej. Kanał zaznacza ponadto, że Skrepetsky w przeszłości brał udział w demonstracjach wymierzonych w działania Kremla, a jego satyryczne dzieła bezlitośnie obnażały wady przywódców, takich jak Władimir Putin czy Ramzan Kadyrow. Polscy funkcjonariusze oficjalnie nie zweryfikowali jeszcze tych doniesień.

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