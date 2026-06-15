Rosyjski aktywista zamordowany w Białej Podlaskiej? Trwa policyjna obława

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-15 21:53

Semyon Skrepetsky, znany krytyk Władimira Putina i władz na Kremlu, miał być ofiarą strzelaniny w Białej Podlaskiej. Informację tę podało białoruskie medium Nexta. Polskie służby na ten moment potwierdzają tylko, że zginął 44-letni obywatel Rosji mieszkający w tym mieście. Sprawca wciąż pozostaje na wolności.

Strzelanina w Białej Podlaskiej. Policja szuka mordercy

W Białej Podlaskiej po poniedziałkowym zabójstwie wciąż trwa szeroko zakrojona obława. Przypomnijmy, że przed godziną 10 na ulicy Królowej Jadwigi zamachowiec zbliżył się do 44-letniego Rosjanina i kilkukrotnie strzelił z pistoletu. Mężczyzna zginął na miejscu, a sprawca natychmiast uciekł. Służby zidentyfikowały ofiarę jako obywatela Rosji, który rezydował w Białej Podlaskiej.

Trwają intensywne poszukiwania napastnika. Mundurowi szczegółowo analizują materiały z kamer oraz przesłuchują świadków tego brutalnego zdarzenia. Wprowadzono też drogowe blokady i wzmożone kontrole samochodów. Prowadzący śledztwo biorą pod uwagę hipotezę o precyzyjnie przygotowanej egzekucji.

Semyon Skrepetsky ofiarą? Białoruska Nexta podaje informacje

Według doniesień z niezależnego białoruskiego kanału NEXTA zmarły to Semyon Skrepetsky, który zyskał rozgłos jako artysta i otwarty krytyk rosyjskiego reżimu. Dziennikarze serwisu informują, że po wyjeździe ze swojej ojczyzny mężczyzna osiedlił się z bliskimi właśnie w Białej Podlaskiej. Kanał zaznacza ponadto, że Skrepetsky w przeszłości brał udział w demonstracjach wymierzonych w działania Kremla, a jego satyryczne dzieła bezlitośnie obnażały wady przywódców, takich jak Władimir Putin czy Ramzan Kadyrow. Polscy funkcjonariusze oficjalnie nie zweryfikowali jeszcze tych doniesień.

Strzelanina w Białej Podlaskiej. Nie żyje mężczyzna. Trwa obława
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Strzelanina w Białej Podlaskiej. Nie żyje mężczyzna, trwa obława na sprawcę
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BIAŁA PODLASKA