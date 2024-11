"No i co, doigrał się?". 19-letni Dawid swoje najlepsze lata może spędzić w więzieniu

Lekcje religii w szkołach. Chętnych jest coraz mniej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 22.03.2024 roku, ocena z religii od 1 września 2024 roku nie wlicza się już do średniej oraz nie ma wpływu na promocję ucznia do kolejnej klasy. Dodatkowo resort edukacji zacięcie dąży do tego, by religia była ograniczona do jednej godziny w tygodniu i odbywała się na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej.

Moje stanowisko jest takie: jedna godzina lekcji religii w tygodniu opłacona z budżetu państwa na pierwszej lub ostatniej lekcji. To naprawdę nie zamyka drogi do tego, by Kościół wziął odpowiedzialność za kolejne godziny, które mogą być realizowane w takim miejscu, w jakim Kościół chce - mówiła Barbara Nowacka, szefowa resortu edukacji, cytuje portal edziecko.pl.

Chętnych na uczęszczanie na lekcje religii jest coraz mniej, lecz ci, którzy mieliby ochotę brać udział w takich zajęciach, mogliby chodzić np. do salek parafialnych. Ta kwestia jednak leży już poniekąd po stronie kościoła, o czym wspominała sama Barbara Nowacka. Jak natomiast do kwestii religii w szkole podchodzą internauci? Okazuje się, że większość ma podobne zdanie.

Religia wróci do salek? Polacy bezpośrednio komentują nowe realia

Jakiś czas temu pod postem na Facebooku udostępnionym przez profil edzieckopl pojawiło się sporo komentarzy internautów odnośnie lekcji religii w szkole. Okazuje się, że wiele osób twierdzi, iż jedna godzina takich zajęć w tygodniu jest wystarczająca, lecz - co ciekawe - pojawiały się również chęci całkowitego usunięcia religii z placówek.

Sami uczniowie mówią, że religia powinna być w kościele. Bardzo dużo młodych ludzi wypisuje się z katechezy [...] Mam kontakt z młodymi ludźmi, oni nie są głupi. Wystarczy religia raz w miesiącu. Młodzież, szczególnie ta starsza, i tak nie słucha katechetki, grają na telefonach, odrabiają lekcje. Taka jest rzeczywistość - napisała w sekcji komentarzy jedna z użytkowniczek na Facebooku.

Szkoły są publiczne i powinny być wolne od jakiejkolwiek religii. Zgadzam się w stu procentach z nowymi planami pani ministerki związanymi z religią

Uważam, że nauka religii powinna całkowicie być zlikwidowana w szkołach, przedszkolach, żłobkach

Religia powinna zniknąć ze szkół - czytamy w sekcji komentarzy pod postem.

