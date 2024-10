Spis treści

Kiedy jest Halloween 2024? Amerykańskie święto już za chwilę!

Zwyczaj świętowania Halloween w Polsce nie trwa zbyt długo, bowiem dotarł on do naszego kraju dopiero w latach 90. Przebieranie się za straszne postaci i zbieranie cukierków to dla sporej części społeczeństwa świetna zabawa, która bardzo często połączona jest z imprezą do białego rana. Kiedy jednak dokładnie dobywa się owe święto?

Halloween 2024 przypada na 31 października w czwartek, czyli tuż przed dniem Wszystkich Świętych. Co ciekawe, nie każdy pójdzie na imprezę Halloweenową, bowiem okazuje się, że spora część społeczeństwa tego dnia wybierze się na "Chrystotekę"!

"Chrystoteki" alternatywą dla Halloween?

Od kilku lat słyszy się o "Chrystotekach", czyli chrześcijańskich dyskotekach, które mają za zadanie jednoczyć wiernych oraz być poniekąd alternatywą dla imprez Halloweenowych. Wydarzenia tego typu są kierowane zazwyczaj do dzieci i młodzieży, a ich organizatorami są najczęściej parafie, szkoły oraz przedszkola. Na salach czeka poczęstunek i różnego rodzaju atrakcje. W niektórych przypadkach uczestnicy przebierają się za osoby święte i w takich strojach bawią się przez całą noc.

Dwa lata temu "Chrystoteka" odbyła się m.in. w Siemianowicach Śląskich, którą zorganizował ówczesny prezydent miasta Rafał Piech. Wydarzenie reklamowane było pod hasłem "Cukierek i dobry uczynek".

Co ciekawe, w tym roku również będą organizowane w różnych miejscach w Polsce bale katolickie. Poniżej przedstawiamy listę kilku miejsc, w których lada moment odbędzie się "Chrystoteka":

Bal Wszystkich Świętych w Siemianowickim Centrum Kultury - 29.10.2024

Bal Wszystkich Świętych w Parafii Wniebowzięcia NMP w Kobiórze - 31.10.2024

Bal Wszystkich Świętych w Parafii Chrystusa Króla w Gliwicach - 31.10.2024

Bal Wszystkich Świętych w Katowicach (Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa) - 31.10.2024.