Miał prawo jazdy od 11 miesięcy. Potrącił kobietę na przejściu dla pieszych. Szokujące wideo

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (12 stycznia) w godzinach porannych. Dyżurny chełmskiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie o potrąceniu kobiety na przejściu dla pieszych. Na miejsce natychmiast skierowano patrol.

Policjanci ustalili wstępnie, że 36-letnia piesza przechodziła przez jezdnię po wyznaczonym i oznakowanym przejściu. Pojazd poruszający się prawym pasem zatrzymał się, aby ustąpić jej pierwszeństwa. W tym czasie 19-letni kierowca opla, jadący lewym pasem, nie zachował szczególnej ostrożności i nie dostosował prędkości do warunków ruchu. W efekcie doszło do potrącenia kobiety.

Na szczęście piesza nie odniosła poważnych obrażeń ciała. Zarówno kierujący, jak i potrącona kobieta byli trzeźwi. W związku z rażącym naruszeniem przepisów ruchu drogowego 19-latkowi zatrzymano prawo jazdy, które posiadał od zaledwie 11 miesięcy.

- Zbliżając się do przejścia dla pieszych, kierujący ma obowiązek zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość oraz ustąpić pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu. Jednocześnie piesi również mają obowiązek zachować ostrożność, obserwować sytuację na drodze oraz uwzględnić panujące warunki atmosferyczne, widoczność i natężenie ruchu, nawet w miejscach objętych szczególną ochroną - przypomina młodszy aspirant Angelika Głąb-Kunysz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.