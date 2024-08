Chłopiec wpadł do przydomowej studzienki. Spadał głową w dół. 10-latek nie żyje

Do tego szokującego zdarzenia doszło w miniony weekend w nocy na jednej ze stacji paliw w Chełmie. - Dyżurny komendy otrzymał zgłoszenie o awanturze pomiędzy mężczyzną a kilkoma kobietami. Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że cztery kobiety w wieku od 30 do 38 lat zostały zaatakowane i pobite przez nieznanego im mężczyznę, który bezpośredni po tym się oddalił. Wcześniej doszło pomiędzy nimi do awantury - informuje nadkomisarz Ewa Czyż.

Kobiety wcześniej zwróciły mu uwagę, aby nie nagrywał ich telefonem. - Z relacji pokrzywdzonych wynikało również, że groził im wykorzystaniem seksualnym. Kobietom na miejscu została udzielona pomoc medyczna. Żadna z nic nie wymagała hospitalizacji - kontynuuje oficer prasowy.

W tej sprawie zatrzymano 43-latka z Chełma. Usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała czterech kobiet oraz kierowania wobec nich gróźb karalnych. Mężczyzna mówił, że został sprowokowany. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Lubelskie. Zuchwały złodziej ukradł auto ze stacji paliw. Właściciel zdębiał