Chciał zainwestować oszczędności. 73-latek stracił 120 tysięcy złotych

Ponad sto tysięcy złotych stracił 72-latek, który chciał zainwestować w kryptowaluty. Z mężczyzną skontaktował się oszust, który zapewniał, że senior szybko się wzbogaci. Poprosił o zainstalowanie specjalnej aplikacji, która miała służyć do inwestowania. Szybko się jednak okazało, że to kolejny ze sposobów na to, by ukraść pieniądze. Na tym jednak nie koniec - złodzieje uzyskali również dostęp do tzw. zdalnego pulpitu dzięki czemu otrzymali również możliwość do sprawdzania konta bankowego swej ofiary. W krótkim czasie 72-letni mężczyzna stracił oszczędności swego życia, 120 tysięcy złotych. Teraz sprawą zajmują się policjanci z Lublina, którzy po raz kolejny apelują, by zachować szczególną ostrożność. - Nie należy autoryzować przelewów, których sami nie wykonujemy. Jeśli podejrzewamy, że oferowana inwestycja jest nielegalna, nie należy brać w niej udziału, a o swoich przypuszczeniach powiadomić Policję - apelują funkcjonariusze.

