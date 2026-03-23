Carrefour zamyka kolejny sklep na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy Świdnika nie zrobią już tam świątecznych zakupów

Zamykają Carrefour w Świdniku. Z półek znika towar

Pustoszejące regały w świdnickim hipermarkecie dobitnie świadczą o zbliżającym się końcu funkcjonowania obiektu, a wstrzymanie dostaw asortymentu jest odczuwalne dla każdego klienta. Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami, placówka handlowa pod adresem Lotników Polskich 38 zostanie ostatecznie zamknięta w dniu 31 marca. Wynika z tego bezpośrednio, że lokalni konsumenci muszą zaplanować swoje wielkanocne sprawunki w zupełnie innych miejscach.

Likwidacja sklepów Carrefour na Lubelszczyźnie

Decyzja dotycząca świdnickiego obiektu wpisuje się w szerszy trend likwidacji punktów sprzedażowych tej marki na terenie całego województwa lubelskiego. Warto przypomnieć, że w ostatnich dniach listopada ubiegłego roku podobny los spotkał lubelski oddział przy alei Witosa. Takie działania są efektem globalnej polityki francuskiego przedsiębiorstwa, które tylko w trakcie 2025 roku usunęło ze swojej krajowej mapy dokładnie czterdzieści sześć różnego rodzaju supermarketów.

Zwolnienia w sieci Carrefour. Związkowcy ostrzeżeni

Władze spółki argumentują swoje radykalne posunięcia koniecznością podratowania kondycji finansowej, która ucierpiała wskutek wyraźnego zmniejszenia obrotów. Od września ubiegłego roku w przestrzeni publicznej funkcjonuje również informacja o potencjalnej sprzedaży całej polskiej gałęzi tego przedsiębiorstwa. Na 2026 rok przewidziano likwidację dokładnie ośmiu lokalizacji, a market w Świdniku znajduje się na tej krótkiej liście. Drastyczne cięcia kosztów niosą za sobą nieuniknione redukcje etatów w szeregach załogi. Przedstawiciele związku zawodowego NSZZ „Solidarność” otrzymali już oficjalne powiadomienie o zamiarze zwolnienia grupy liczącej 250 pracowników.

Gdy świdnicki punkt handlowy ostatecznie przerwie działalność, klienci z tej okolicy będą zmuszeni dojeżdżać do oddziałów sieci zlokalizowanych w odległych Puławach lub Chełmie. Taka sytuacja wymusi na stałych bywalcach tego dyskontu całkowitą reorganizację swoich dotychczasowych, codziennych nawyków związanych z uzupełnianiem domowych zapasów.

W międzyczasie tłumy mieszkańców zgromadzone w lubelskim Skansenie oficjalnie pożegnały odchodzącą zimę. Podczas spotkania podzielono się tam przyprawiającym o dreszcze, dawnym ludowym przesądem.

Jarmark Wielkanocny w Lublinie

