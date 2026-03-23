Carrefour zamyka kolejny sklep na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy Świdnika nie zrobią już tam świątecznych zakupów

Marta Grabiec
2026-03-23 15:09

Funkcjonowanie marketu Carrefour w Świdniku dobiega końca. Placówka zlokalizowana przy ulicy Lotników Polskich 38 zostanie ostatecznie zlikwidowana z końcem marca, co przekreśla szanse na zrobienie w niej przedświątecznych sprawunków. Decyzja ta stanowi element szerzej zakrojonej strategii wycofywania się francuskiego giganta z polskiego rynku.

Pustoszejące regały w świdnickim hipermarkecie dobitnie świadczą o zbliżającym się końcu funkcjonowania obiektu, a wstrzymanie dostaw asortymentu jest odczuwalne dla każdego klienta. Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami, placówka handlowa pod adresem Lotników Polskich 38 zostanie ostatecznie zamknięta w dniu 31 marca. Wynika z tego bezpośrednio, że lokalni konsumenci muszą zaplanować swoje wielkanocne sprawunki w zupełnie innych miejscach.

Decyzja dotycząca świdnickiego obiektu wpisuje się w szerszy trend likwidacji punktów sprzedażowych tej marki na terenie całego województwa lubelskiego. Warto przypomnieć, że w ostatnich dniach listopada ubiegłego roku podobny los spotkał lubelski oddział przy alei Witosa. Takie działania są efektem globalnej polityki francuskiego przedsiębiorstwa, które tylko w trakcie 2025 roku usunęło ze swojej krajowej mapy dokładnie czterdzieści sześć różnego rodzaju supermarketów.

Władze spółki argumentują swoje radykalne posunięcia koniecznością podratowania kondycji finansowej, która ucierpiała wskutek wyraźnego zmniejszenia obrotów. Od września ubiegłego roku w przestrzeni publicznej funkcjonuje również informacja o potencjalnej sprzedaży całej polskiej gałęzi tego przedsiębiorstwa. Na 2026 rok przewidziano likwidację dokładnie ośmiu lokalizacji, a market w Świdniku znajduje się na tej krótkiej liście. Drastyczne cięcia kosztów niosą za sobą nieuniknione redukcje etatów w szeregach załogi. Przedstawiciele związku zawodowego NSZZ „Solidarność” otrzymali już oficjalne powiadomienie o zamiarze zwolnienia grupy liczącej 250 pracowników.

Gdy świdnicki punkt handlowy ostatecznie przerwie działalność, klienci z tej okolicy będą zmuszeni dojeżdżać do oddziałów sieci zlokalizowanych w odległych Puławach lub Chełmie. Taka sytuacja wymusi na stałych bywalcach tego dyskontu całkowitą reorganizację swoich dotychczasowych, codziennych nawyków związanych z uzupełnianiem domowych zapasów.

