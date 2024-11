Co na to szkoła?

Śnieg w Polsce już jest. Prognoza IMGW potwierdza

Choć w 2024 roku dynamiczne zmiany w pogodzie potrafiły zaskoczyć ekspertów z dziedziny meteorologii, to jednak prognozy na listopad w przeważającej części się sprawdzają. Pojawił się już pierwszy śnieg na nizinach, a to nie koniec. Z prognozy IMGW na czwartek, 14 listopada dowiedzieliśmy się o deszczu ze śniegiem, śniegu i marznącej mżawce powodującej gołoledź. Najgorsze warunki panują na wschodzie i południu kraju. Po raz kolejny apelujemy o ostrożność na drogach i chodnikach - dotyczy to zarówno kierowców, jak i pieszych. Niestety, pogoda ma dla nas kolejne niespodzianki i to jeszcze w listopadzie.

Burze śnieżne i wichury do 100 km/h w pogodzie dla Polski. Padła data

Nikogo nie trzeba przekonywać, że zjawiska takie jak burze śnieżne i wichury z prędkością do 100 km/h mogą sparaliżować ruch drogowy i nie tylko. Wszystko wskazuje na to, że groźne oblicze zimy zobaczymy już w trzeciej dekadzie listopada. Eksperci z serwisu twojapogoda.pl przeanalizowali model, dostępny na stronie wxcharts.com. Szczególnie ciekawie wygląda prognoza na 23 listopada (sobota). Na wschodzie i południowych krańcach Polski grubość pokrywy śnieżnej dojdzie do 10 cm. Temperatury powinny osiągnąć od 0 do 2 stopni Celsjusza. To wartości, które kojarzymy z zimową porą roku.

Specjaliści od tematyki pogodowej zwracają uwagę nie tylko na wichury i śnieżyce, które będą z nami w trzeciej dekadzie listopada. Tym zjawiskom może towarzyszyć spadek ciśnienia - nawet poniżej 965 hPa.

Atak zimy jeszcze w listopadzie. Prognoza długoterminowa

W prognozach długoterminowych dla Polski widać zwiększoną aktywność zimy. Wspomniane wyżej zjawiska to jedno, ale trzeba zwrócić uwagę również na temperatury. Nocami będą spadać poniżej zera, a w ciągu dnia rzadkością będą wartości wyższe niż 5 stopni. Na wschodzie regułą będą temperatury maksymalne na poziomie 1-2 kresek powyżej zera.

Podobnie wyglądają prognozy na przełom listopada i grudnia, a minimalne ocieplenie widać w modelach, opisujących prognozę na... okolice świąt Bożego Narodzenia. Czy to oznacza pożegnanie z białymi świętami? Będziemy to sprawdzać w kolejnych tygodniach.

#IMGWCMM: Według najnowszej realizacji numerycznej prognozy średnioterminowej od dziś temperatura powietrza🌡️ będzie stopniowo wzrastać📈. Chociaż prognozy są jeszcze obarczone dużą niepewnością, apogeum ocieplenia może przypaść na 20 listopada. Około 22 listopada na horyzoncie… pic.twitter.com/gXLzoTgyKQ— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) November 13, 2024

