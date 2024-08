Z informacji przekazanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że końcówka sierpnia będzie gorąca! W piątek ponad 30 stopni, w całej Polsce obowiązywać wciąż będą ostrzeżenia.

Jak podają eksperci, w piątek (31 sierpnia 2024) na obszarze od Warmii i Pomorza, przez zachodnią Wielkopolskę i Ziemię Lubuską po zachodnią część Dolnego Śląska zachmurzenie umiarkowane, okresami duże.

- Okresami, zwłaszcza po południu, przelotne opady deszczu i burze. Suma opadów burzowych do 20 mm. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane - podaje IMGW.

Będzie gorąco!

- Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 28°C do 31°C. Na północnym zachodzie od 24°C do 28°C, a nad samym morzem od 20°C do 24°C - podaje IMGW.