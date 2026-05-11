Budowa drogi ekspresowej S12 w województwie lubelskim. Zapadła kluczowa decyzja za miliony

Droga ekspresowa S12 między Dorohuczą a Chełmem zyska nową infrastrukturę

Planowana trasa pobiegnie zupełnie nowym korytarzem wytyczonym w sąsiedztwie aktualnej drogi krajowej numer 12. Swój bieg rozpocznie na wysokości miejscowości Chojno Nowe Drugie, aby w okolicach Tytusina przeciąć dotychczasową szosę i ominąć Stołpie od strony południowej. Właśnie w tym miejscu projektanci przewidzieli stworzenie podwójnego Miejsca Obsługi Podróżnych.

Kolejny fragment inwestycji zepnie się z powstającą właśnie obwodnicą Chełma tuż przed węzłem Chełm Zachód. Zgodnie z założeniami powołany zostanie do życia także węzeł drogowy Siedliszcze, który umożliwi bezkolizyjne skrzyżowanie z drogą wojewódzką numer 839, kierującą ruch w stronę Rejowca Fabrycznego.

Harmonogram zakłada wzniesienie jednego mostu, kilkunastu wiaduktów oraz pięciu przepraw dedykowanych dzikim zwierzętom. Wykonawstwem tego gigantycznego przedsięwzięcia zajmie się spółka Stecol Corporation, inkasując za zrealizowanie powierzonych zadań blisko osiemset milionów złotych.

Zezwolenie wojewody lubelskiego uruchamia proces wypłaty odszkodowań

Podpisanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ostatecznie definiuje obszar przeznaczony pod stworzenie nowoczesnego szlaku komunikacyjnego. Wydanie stosownych dokumentów pozwala jednocześnie zainicjować machinę odszkodowawczą dla dotychczasowych posiadaczy gruntów, przez które przebiegnie nowa asfaltowa wstęga.

Całą procedurą administracyjną opiekuje się bezpośrednio wojewoda lubelski. Specjaliści od wyceny nieruchomości niebawem przystąpią do określania wartości rynkowej zajętych działek, co posłuży jako fundament do wydawania ostatecznych decyzji. Po dopełnieniu tych formalności Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeleje należności na konta wywłaszczonych osób.

Opisany krok formalny zbliża drogowców do fizycznego startu jednej z najbardziej kluczowych budów w regionie. Ekipy budowlane wjadą ze sprzętem w teren natychmiast po oficjalnym odebraniu placu budowy od inwestora.

Trasa S12 usprawni dojazd z centrum Polski do przejścia w Dorohusku

Projekt ekspresówki od węzła Piaski Wschód aż do samej granicy państwa w Dorohusku rozbito na pięć odrębnych zadań o łącznej długości blisko siedemdziesięciu pięciu kilometrów. Roboty przy niespełna czternastokilometrowej obwodnicy Chełma są już bardzo zaawansowane, a drogowcy zrealizowali ponad połowę zaplanowanych prac.

W ostatnim czasie urzędnicy wydali podobne zezwolenia dla fragmentów łączących Piaski z Dorohuczą oraz Chełm z Dorohuskiem. Firmy odpowiedzialne za te odcinki lada dzień przejmą wskazane obszary i rozpoczną pierwsze roboty ziemne.

Przygotowania do tej strategicznej inwestycji nie obyły się bez problemów technicznych. Ziemia w okolicach projektowanego węzła Dorohucza skrywała odpady przemysłowe, co wymusiło na inżynierach całkowitą zmianę trasy i wytyczenie nowego śladu między Pełczynem a Chojnem Nowym Drugim. Obecnie trwają zaawansowane prace nad dokumentacją, a złożenie wniosku o kluczową decyzję środowiskową przewidziano na połowę bieżącego roku.

Powstająca infrastruktura stanowi część szerokiego programu budowy dróg o zasięgu krajowym, którego ramy czasowe sięgają najbliższej dekady. Docelowo droga przejmie rolę głównego korytarza transportowego spinającego zachód kraju ze wschodnią granicą. Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa i znaczne upłynnienie transportu ciężarowego w całym województwie lubelskim.

Przeoczyła zjazd i zaczęła cofać. Chwile grozy na drodze ekspresowej S12. Nagranie ku przestrodze

