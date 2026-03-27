Biegacz na drodze ekspresowej S12 koło Świdnika. Świadkowie zawiadomili policję

Trening na drodze ekspresowej S12. Biegacz nagrany przy węźle Świdnik

Osoby podróżujące trasą S12 w rejonie węzła Świdnik przecierały oczy ze zdumienia, gdy zauważyły pieszego na skrajnym pasie. W miejscu przeznaczonym wyłącznie dla pędzących samochodów przebywał człowiek w trakcie intensywnego treningu biegowego. Przerażeni świadkowie opublikowali w internecie nagranie dokumentujące ten groźny incydent, prosząc innych, aby nigdy nie podejmowali tak drastycznego ryzyka.

Twórcy materiału wideo wystosowali do internautów krótki apel:

„Nie róbcie tak”

Autorzy filmu podkreślili, że uprawianie sportu na drogach szybkiego ruchu nie ma najmniejszego związku ze zdrowym trybem życia i stanowi bezpośrednie zagrożenie. Rozpędzeni kierowcy mają ułamki sekund na ewentualną reakcję, przez co obecność pieszego może w mgnieniu oka doprowadzić do katastrofy w ruchu lądowym.

Rowerzysta na S19 w woj. lubelskim. Senior tłumaczył się nawigacją

Opisany przypadek to niestety nie jedyny dowód na łamanie przepisów drogowych na lubelskich arteriach szybkiego ruchu. Zaledwie kilka dni wcześniej służby otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie jadącym na rowerze wzdłuż trasy S19. Wysłany na miejsce patrol zlokalizował cyklistę i natychmiast sprawdził jego trzeźwość alkomatem. Wynik 68-letniego miłośnika dwóch kółek wskazywał, że nie spożywał on wcześniej żadnych trunków.

W trakcie rozmowy z mundurowymi starszy pan wyjaśnił, że znalazł się na ruchliwej trasie wyłącznie z powodu mylnych komunikatów swojej nawigacji. Policjanci nałożyli na niego odpowiedni mandat karny, a następnie w bezpiecznych warunkach eskortowali go poza obszar drogi ekspresowej. Przy okazji funkcjonariusze przypominają podstawowe zasady prawa o ruchu drogowym. Wjazd na autostrady oraz trasy ekspresowe jest kategorycznie zabroniony dla jakichkolwiek pieszych i rowerzystów.

Przejechaliśmy nową obwodnicą Krakowa!

