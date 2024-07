Naprawiał kombajn, nagle doszło do wypadku. Rolnik nie żyje

Autobus staranował przystanek. Dramatyczna relacja. „Kilka osób pod autobusem”

Do wypadku doszło, gdy około godziny 11 autobus zbliżał się do przystanku przy ul. Romera. Nagle kierowca zjechał z jezdni i staranował wiatę. - W wypadku ucierpiało łącznie 5 osób: kierowca, dwoje pasażerów autobusu oraz dwie osoby stojące pod wiatą przystankową. Zostały wciągnięte pod pojazd – przekazała „Super Expressowi” młodszy aspirant Małgorzata Skowrońska z policji w Lublinie. Policjantka dodała, że wszystkie osoby trafiły do szpitala. - Ranni byli przytomni, na miejscu pracuje prokurator – wyjaśniła.

Na miejscu wypadku lądował śmigłowiec ratunkowy. - Śmigłoiwec wylądował, ale nie zabrał żadnej z poszkodowanych osób do szpitala - powiedziała nam rzeczniczka LPR Justyna Sochacka.

Autobus wjechał w przystanek. Jak do tego doszło?

Według wstępnych ustaleń mundurowych, kierowca zasłabł w trakcie jazdy i stracił panowanie nad autobusem. Na razie nie znamy stanu poszkodowanych osób.

QUIZ z wiedzy podstawowej. Czy znasz numery alarmowe? 11/11 obowiązkiem każdego! Pytanie 1 z 11 1. Na początek coś prostego: Numer na Państwową Straż Pożarną, to: 996 997 998 999 Dalej