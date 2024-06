13 osób poszkodowanych! Wypadek autokaru na Lubelszczyźnie

Pijana Paulina wsiadła do auta. Wiozła męża i córeczkę. Doszło do tragedii. Dawid nie miał szans

W czwartek (20.06) rano na drodze krajowej nr 17 w miejscowości Zakręcie (woj. lubelskie) doszło do groźnego wypadku z udziałem autokaru. Pojazd wjechał do rowu i przewrócił się na bok. Było to około godz. 7. Na miejscu zdarzenia pracuje policja i straż pożarna. - Wypadek autokaru. Spośród 57 pasażerów, 13 trafiło do szpitala na badania. Kierujący był trzeźwy. Autokarem podróżowali obywatele Ukrainy - przekazał zespół prasowy lubelskiej policji.

Czytaj też: Pijana wsiadła z dzieckiem do samochodu. Zginął 3,5-letni Krystianek. "Nic mnie nie usprawiedliwia"

Kierowcy muszą przygotować się na duże utrudnienia w ruchu. Odcinek drogi krajowej między Piaskami a Krasnymstawem jest zablokowany.

Okoliczności wypadku autokaru na DK 17 są obecnie ustalane przez policjantów.

Wypadek polskiego autokaru w Niemczech! Kilkadziesiąt osób rannych Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Pijana Paulina wsiadła do auta. Wiozła męża i córeczkę. Doszło do tragedii. Dawid nie miał szans. Zdjęcia: