Autobus miejski wyrzucony z ronda przy Zamku w Lublinie. Są ranni

Dramatyczne zderzenie osobówki z autobusem pod Zamkiem w Lublinie

Sytuacja rozegrała się na centralnym skrzyżowaniu o ruchu okrężnym w sąsiedztwie zabytkowej twierdzy. Z początkowych relacji wynika, że pojazd osobowy wbił się w boczną część autobusu miejskiego. Kinetczna moc tego uderzenia dosłownie wyrzuciła maszynę przewożącą pasażerów daleko poza asfaltowy pas ruchu.

Bilansem tego niebezpiecznego incydentu są cztery osoby z obrażeniami ciała, głównie z grona podróżujących transportem publicznym. Błyskawicznie wezwane na ratunek ekipy medyczne i mundurowe zajęły się zabezpieczaniem zrujnowanego rejonu oraz natychmiastowym opatrzeniem poszkodowanych.

Wypadek na rondzie w Lublinie. Kamil Gołębiowski z policji podaje pierwsze przyczyny

Funkcjonariusze operujący na terenie kolizji natychmiast przystąpili do odtwarzania dokładnego łańcucha wydarzeń. Rzecznik lubelskiej Komendy Miejskiej Policji, Kamil Gołębiowski, zdradził dziennikarzom pierwsze konkluzje z prowadzonych na miejscu oględzin.

– Kierujący autobusem wjeżdżając na rondo najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu samochodem osobowym. W wyniku tego doszło do zderzenia obu pojazdów – poinformował.

Teraz organy ścigania skupią się na dogłębnym badaniu mechanizmu wypadku. Kluczowe w dochodzeniu okażą się zeznania naocznych świadków oraz zabezpieczone zapisy z okolicznych kamer monitoringu.

Zmiany w kursowaniu MPK w Lublinie. Monika Fisz tłumaczy trasy zastępcze

Zdarzenie drogowe mocno sparaliżowało płynność przejazdu przez tę centralną strefę miasta. Użytkownicy dróg utknęli w potężnych zatorach, a miejski przewoźnik musiał pilnie zmodyfikować standardowe rozkłady jazdy.

Przedstawiciele Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego ogłosili, że wybrane autobusy zostały poprowadzone zupełnie nowymi, tymczasowymi korytarzami komunikacyjnymi.

– Część linii kursujących w relacji ul. Lwowska–Al. Tysiąclecia, kursuje trasą Lwowska, Podzamcze, Unicka, Lubartowska bez pominięcia przystanków – przekazała Monika Fisz z ZDiTM w Lublinie.

Paraliż drogowy wokół zamku utrzyma się prawdopodobnie jeszcze przez co najmniej kilkadziesiąt minut. Ruch wróci do normy dopiero po zakończeniu policyjnych działań oraz usunięciu zniszczonych pojazdów z jezdni.

Róża, Łukasz i Kreweta czekali na kurczaki przez całą noc. Popeyes w Lublinie już czynny

