Pierwszy atak miał miejsce w centrum miasta – ranny został 16-letni chłopiec.

Nastolatek trafił do szpitala; obrażenia nie zagrażały jego życiu ani zdrowiu, został wypisany do domu.

Drugi atak odnotowano na obrzeżach Łukowa – nożem zraniony został 40-letni mężczyzna.

Poszkodowany 40-latek również został hospitalizowany i po udzieleniu pomocy zwolniony do domu.

Policja ustaliła, że sprawcą obu zdarzeń jest ten sam mężczyzna, znany wcześniej funkcjonariuszom.

W trakcie poszukiwań prowadzone były wzmożone i szczegółowe kontrole pojazdów oraz osób.

Po godzinie 10 policja zatrzymała 28-letniego mieszkańca Łukowa.

Zatrzymany jest podejrzewany o zranienie nożem 16- i 40-latka.

Policja prowadzi dalsze czynności wyjaśniające w tej sprawie.

Do obu zdarzeń doszło w poniedziałek wieczorem. Jak przekazał PAP oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łukowie asp. szt. Marcin Józwik, pierwszy atak miał miejsce w centrum miasta. Napastnik zranił nożem 16-letniego chłopca. – Pokrzywdzony chłopiec został przewieziony do szpitala. Na szczęście urazy, jakich doznał nastolatek, nie zagrażają jego życiu i zdrowiu. Po udzieleniu pomocy medycznej został zwolniony do domu – powiedział Marcin Józwik.

Kilka chwil później policja otrzymała kolejne zgłoszenie. Tym razem do ataku doszło na obrzeżach Łukowa. Ofiarą był 40-letni mężczyzna, który również został zraniony nożem. Poszkodowany trafił do szpitala, jednak – podobnie jak w pierwszym przypadku – po udzieleniu pomocy medycznej został wypisany do domu. Jego obrażenia nie zagrażały życiu ani zdrowiu.

Policjanci szybko ustalili, że za oba zdarzenia odpowiada ta sama osoba. – Policjanci ustalili, że sprawcą tych zdarzeń jest znany policji młody mieszkaniec Łukowa. Obecnie sprawdzamy miejsca, gdzie ten mężczyzna może się ukrywać. Jego zatrzymanie to jest kwestia czasu – informował wcześniej asp. szt. Józwik.

W trakcie prowadzonych działań mundurowi zapowiadali również wzmożone kontrole drogowe. We wtorek (20.01) po godzinie 10 policja poinformowała o zakończeniu poszukiwań. Do sprawy zatrzymano 28-letniego mieszkańca Łukowa, znanego wcześniej funkcjonariuszom. Mężczyzna został ujęty w związku z podejrzeniem zranienia nożem 16- i 40-latka. Policja prowadzi dalsze czynności w tej sprawie.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.