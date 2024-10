Alarm w szpitalu dziecięcym. "Weszli uzbrojeni mężczyźni". Ktoś tego nie zgłosił

Ta czekolada to prawdziwe arcydzieło. Najtańsza tabliczka kosztuje 20 złotych. Nie ma porównania do tego, co sprzedają w sklepach

O zdarzeniu napisał lokalny portal lublin112.pl. W minioną sobotę policjanci dostali zgłoszenie o dwóch mężczyznach, którzy uzbrojeni w broń palną mieli wejść do szpitala przy ul. Gębali w Lublinie. Policjanci oraz inne służby regularnie przeprowadzają różne szkolenia i nie ma w tym nic dziwnego, ale teraz nikt tego nie zgłosił. Co więcej, na policję zadzwonii pracownicy ochrony, co tylko uwiarygodniło całe zdarzenie. "W związku z tym dyżurny natychmiast skierował na miejsce wszystkie wolne patrole znajdujące się na terenie miasta. Kiedy funkcjonariusze dojechali do placówki okazało się, że żadnego zagrożenia nie ma" - czytamy na portalu lublin112.pl

Czytaj też: Tragiczna śmierć młodej policjantki. Magdalena zginęła na służbie

Okazało się, że firma ochroniarska zorganizowała w szpitalu ćwiczenia. Agresorzy zamiast broni palnej mieli przedmioty przypominające prawdziwą broń. Nadkom. Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie w rozmowie z lublin112.pl podkreślił, że policja nic nie wiedziała o planowanych ćwiczeniach.

Świętokrzyskie. Ćwiczenia obronne Kielce-24 na dworcach kolejowym i autobusowym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.