Alarm w Polsce! Poderwano myśliwce, obrona przeciwlotnicza w gotowości. Co się dzieje?

W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę, polskie i sojusznicze lotnictwo rozpoczęło działania w naszej przestrzeni powietrznej.

Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło dyżurne pary myśliwskie oraz naziemne systemy obrony powietrznej, osiągając najwyższą gotowość.

Działania mają charakter prewencyjny i monitorują sytuację, zapewniając bezpieczeństwo obywateli.

- Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów - czytamy we wpisie Dowództwa Operacyjnego RSZ.

Dowództwo na bieżąco monitoruje sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji.

W nocy z soboty na niedzielę (28/29 września) rozpoczął się kolejny, zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Całe terytorium Ukrainy objęte jest czerwonym alertem w związku z zagrożeniem uderzeniem pocisków manewrujących i balistycznych. Jak poinformował Witalij Kliczko, mer Kijowa, w stolicę Ukrainy drony trafiły w 5-piętrowy blok, trzy osoby trafiły do szpitala. Kliczko zaapelował do mieszkańców, żeby pozostali w domach. Wcześniej Rosjanie uderzyli m.in. w Zaporoże.

Reuters podał, powołując się na Flightradar24, że "Polska zamknęła przestrzeń powietrzną w pobliżu swoich południowo-wschodnich miast, Lublina i Rzeszowa, z powodu nieplanowanych działań wojskowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa".

Źródło: Dowództwo Operacyjne RSZ / RMF FM / Reuters

❗️ Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca… pic.twitter.com/zKkh6xuZZC— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 28, 2025

Airspace near Lublin and Rzeszów closed until at least 0400 UTC due to “unplanned military activity related to ensuring state security.”NATO MRTT in the area is currently our most tracked flight. https://t.co/wOpL1YNulM pic.twitter.com/oDLJOtTpEp— Flightradar24 (@flightradar24) September 28, 2025

