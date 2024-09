8-latka nagle wybiegła na ulicę. Kierowca niewiele mógł zrobić

To największa drogowa inwestycja w Lublinie. Jest już na półmetku! Byliśmy na miejscu

Do tego groźnego zdarzenia doszło w czwartek (5.09) przed godziną 16 na ulicy Łukaszyńskiej w Białej Podlaskiej. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 8-latka wybiegła nagle zza zaparkowanych pojazdów. - Dziecko uderzyło w bok przejeżdżającego Forda. Autem kierowała 38-latka. Przeprowadzone przez policjantów badanie alkomatem wykazało, że kierująca osobówką była trzeźwa - informuje nadkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla z KMP Biała Podlaska.

W wyniku zderzenia z samochodem 8-latka doznał obrażeń ciała i została przewieziona do szpitala. Policjanci ustalają teraz szczegółowe okoliczności tego zdarzenia. - Apelujemy do rodziców dzieci i opiekunów o dbanie o bezpieczeństwo pociech, szczególnie gdy są uczestnikami ruchu drogowego. Czasem chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Istotne jest również tłumaczenie dzieciom zasad obowiązujących w ruchu drogowym - przypomina nadkom. Salczyńska-Pyrchla.