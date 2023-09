8-latek spadł z roweru. Uderzył głową w chodnik. Ojciec ratował syna

Do tego dramatu doszło w minioną środę (30.09). Około godz. 15 przy radiowozie policjantów z Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim zatrzymało się volvo. Roztrzęsiony kierowca powiedział im, że wiezie do szpitala 8-letniego synka, który stracił przytomność, po tym jak wcześniej spadł z roweru i uderzył głową w chodnik. - Policjanci nie zastanawiali się ani chwili, natychmiast włączyli sygnały uprzywilejowania w radiowozie i ruszyli w kierunku łukowskiego szpitala. Tuż za nimi jechał samochód Volvo z 8-latkiem który wymagał natychmiastowej interwencji lekarskiej - informuje asp. szt. Marcin Józwik z KPP Łuków. Do przejechania było ponad 20 km, a w tym przypadku liczyła się każda sekunda. Chłopiec szybko dotarł do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

