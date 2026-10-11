70-latek nie miał szans. Tragiczny wypadek na drodze pod Zamościem

Do wypadku doszło w sobotę (10 października) wczesnym popołudniem na drodze powiatowej w miejscowości Obrocz, niedaleko Zwierzyńca. 70-letni mieszkaniec gminy Szczebrzeszyn poruszał się skuterem poboczem drogi. W tym samym kierunku jechało BMW, za którego kierownicą siedział 50-latek z Biłgoraja. Kiedy samochód rozpoczął wyprzedzanie jednośladu, doszło do zderzenia.

70-latek chciał zawrócić. Zginął na miejscu

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że starszy mężczyzna postanowił zawrócić akurat w momencie, gdy był wyprzedzany przez BMW.

– W tym samym czasie kierujący skuterem zdecydował się zawrócić. Wykonując ten manewr uderzył w przednią część samochodu – przekazała podkom. Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej policji.

Dla 70-latka zderzenie okazało się śmiertelne. Zmarł na miejscu wypadku. Kierowca BMW nie odniósł obrażeń i nie wymagał pomocy medycznej. Policjanci zbadali go alkomatem. 50-latek był trzeźwy.

Prokurator wyjaśnia okoliczności śmierci 70-latka

Na miejscu wypadku pracowała policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny drogi i obu pojazdów, zabezpieczyli ślady oraz przesłuchali świadków. Technik kryminalistyki wykonał dokumentację fotograficzną.

Ciało 70-latka zabezpieczono do sekcji zwłok. Śledczy będą ustalać szczegółowy przebieg wypadku, w tym okoliczności manewru zawracania. Na razie nie przesądzają ostatecznie, jak doszło do śmiertelnego zderzenia.