56-latek chodził z 16-kilogramowym guzem! Lekarze przecierali oczy ze zdumienia

Anna Kisiel
Anna Kisiel
żródło PAP
żródło PAP
2025-11-16 15:24

16-kilogramowy guz – taki ciężar nosił w brzuchu 56-letni mężczyzna z okolic Zamościa. Jak podaje PAP, lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie musieli działać błyskawicznie, bo każdy kolejny dzień mógł skończyć się tragedią. Operacja była niezwykle trudna i rzadko spotykana, a jej szczegóły robią ogromne wrażenie.

Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie dokonali zabiegu, który – jak podkreślają – zdarza się bardzo rzadko. Z brzucha 56-latka wycięli olbrzymiego, 16-kilogramowego guza. Jak poinformował PAP kierownik Oddziału Chirurgii Onkologicznej USK 1, prof. Karol Rawicz-Pruszyński, mężczyzna od około roku skarżył się na silne bóle brzucha, jednak dolegliwości były bagatelizowane.

Pacjent zaczynał mieć objawy tzw. podniedrożności, czyli nie za bardzo mógł już jeść, czuł się coraz gorzej. Obwód brzucha zaczął się powiększać i lekarz podstawowej opieki zdrowotnej skierował pacjenta na USG. Okazało się, że guz jest olbrzymi, dlatego kwalifikacja do leczenia szpitalnego nastąpiła w trybie przyspieszonym – wyjaśnił ordynator w rozmowie z PAP.

Badania USG i tomografia wykazały w przestrzeni zaotrzewnowej ogromny guz, rosnący między narządami tak ważnymi jak nerki, trzustka, jelita czy duże naczynia krwionośne. Operacja, przeprowadzona w czwartek, 13 listopada przez prof. Rawicza-Pruszyńskiego, dr. Pawła Iberszera i dr Emilię Maleszyk, trwała 2,5 godziny. Lekarze usunęli guz o długości 35 cm wraz z lewą nerką i fragmentem okrężnicy. Przy zabiegu obecny był niemal cały blok operacyjny – przypadek był wyjątkowy.

Operacja przebiegła sprawnie. Stan pacjenta jest stabilny, najprawdopodobniej w najbliższym tygodniu wróci do domu – przekazał chirurg w rozmowie z PAP. Jak podkreślił, dalsze lekceważenie objawów mogło skończyć się tragicznie. – Gdyby pan w święta zjadł trochę więcej, to mogłoby dojść do niedrożności jelita i perforacji przewodu pokarmowego. Operacja w niesterylnych i nieplanowanych warunkach wiązałaby się z dużym ryzykiem śmierci – dodał.

Ordynator zwrócił też uwagę na to, że choć nowotwory tak gigantycznych rozmiarów są rzadkie, wciąż pojawiają się w regionach mniej zurbanizowanych, gdzie pacjenci później zgłaszają się na badania.

Świadomość społeczna wzrasta, ale głównie w dużych miastach wojewódzkich. W małych miejscowościach czy wsiach często panują mity, typu „rak nie lubi noża”, „nie tykaj, bo się rozsieje” – powiedział PAP.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, w którym dokonano operacji, każdego roku wykonuje ok. 15,5 tysiąca zabiegów i 39 tysięcy hospitalizacji, z czego blisko połowa dotyczy chorób onkologicznych. Jak zaznaczył ordynator, szpital nie ogranicza świadczeń ratujących życie – to właśnie dzięki temu możliwe było tak szybkie podjęcie interwencji w przypadku 56-latka.

