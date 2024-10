50 osób stało pod sklepem i czekało na 14-latkę. Nikt nie zareagował

Do tego bulwersującego zdarzenia doszło 9 października. Jak opisuje Dziennik Wschodni, grupa około 50 młodych osób pojawiło się przed sklepem Stokrotka w Łukowie. Czekali na znajdującą się w środku 14-letnią dziewczynę. Gdy wyszła ze sklepu, rozpoczął się festiwal patologii. Ktoś to wszystko nagrał, a trwający minutę filmik pojawił się w mediach społecznościowych. "Chłopcy zaczęli ją wyzywać, opluwać, rzucali w nią butelkami (…). Ktoś podbiegł i oblał ją po plecach sokiem. Widać, jak butelki lecą, podobno nawet jedna szklana poleciała w jej twarz" - opisuje internautka, która widziała nagranie; cytuje ją na swojej stronie Dziennik Wschodni.

Co się stało pod sklepem? Okazuje się, że wszystko mogło być przerażającą "ustawką". Dziennik Wschodni rozmawiał z rodzicami jednego z nastolatków biorących udział w zdarzeniu. - Ta dziewczyna prowokowała wcześniej i zamieszczała obraźliwe komentarze pod adresem mieszkańców Łukowa w sieci. Poza tym ona chciała być nagrywana - mówił jeden z rodziców.

Policjanci rozmawiali z 14-latką oraz jej rodzicami. - Z ich relacji wynika, że nie czują się pokrzywdzeni tą sytuacją, nie złożyli żadnego zawiadomienia do naszej jednostki - powiedział Dziennikowi Wschodniemu aspirant sztabowy Marcin Józwik, oficer prasowy KPP Łuków.

Szokujące jest to, że nikt z dorosłych nie zareagował na to, co działo się pod sklepem. - To nie była jeszcze bardzo późna pora. Na pewno byli tam jacyś dorośli świadkowie zdarzenia. Trochę ubolewam, że nie było natychmiastowej reakcji świadków. Ja bym zareagował. [...] Nie mówię, żeby zwracać uwagę bezpośrednio, wystarczyło wezwać policję. To jest tylko kwestia przekazania informacji - powiedział dla Wirtualnej Polski burmistrz Łukowa Piotr Płudowski.

