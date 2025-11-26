35-latek wrócił z imprezy skradzionym busem. Wyłamał bramę wjazdową

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-11-26 7:51

W Kurowie doszło do zaskakującego zdarzenia z udziałem 35-letniego mieszkańca powiatu puławskiego. Po nocnej imprezie mężczyzna przedostał się na teren hurtowni, zabrał zaparkowany tam bus Iveco z przyczepą i wyłamał bramę wjazdową. Następnego dnia wrócił na miejsce – ponownie nietrzeźwy – gdzie został ujęty przez właściciela firmy.

35-latek wrócił z imprezy skradzionym busem. Wyłamał bramę wjazdową

i

Autor: KPP Puławy/ Materiały prasowe
  • 35-latek po nocnej imprezie przedostał się na teren hurtowni w Kurowie.
  • Wsiadł do busa Iveco z przyczepą, bo w stacyjce zostawiono kluczyki.
  • Podczas wyjazdu zniszczył stojaki na blachę i wyłamał bramę wjazdową.
  • Rano wrócił na miejsce zdarzenia, ponownie będąc nietrzeźwym.
  • Właściciel hurtowni z pracownikami ujął mężczyznę, gdy próbował uciec w pola.
  • Policja zatrzymała kierowcy prawo jazdy — miał ponad promil alkoholu.
  • Usłyszał trzy zarzuty, a za swoje czyny może trafić do więzienia nawet na 5 lat.

Z ustaleń policji wynika, że 35-letni mieszkaniec powiatu puławskiego wracał nad ranem z zakrapianej imprezy w Kurowie. Gdy jego znajomi się rozjechali, mężczyzna postanowił wrócić do domu… pierwszym lepszym pojazdem. Przeskoczył przez ogrodzenie pobliskiej hurtowni, zauważył zaparkowany tam bus Iveco z podpiętą przyczepą do przewozu stalowych drutów i odkrył, że w stacyjce zostały kluczyki.

Wsiadł do auta i ruszył. W trakcie wyjazdu zniszczył stojaki na blachę, a następnie wyłamał bramę wjazdową. Mimo uszkodzeń pojazdu, dojechał w ten sposób do domu.

Następnego dnia rano 35-latek wrócił do hurtowni. Właściciel i pracownicy, którzy zauważyli podjeżdżający skradziony pojazd, ruszyli w jego stronę. Widząc ich, mężczyzna porzucił Iveco i próbował uciec przez pobliskie pola. Daleko nie zaszedł – został ujęty, a na miejsce wezwano policję. Badanie alkomatem wykazało ponad promil alkoholu. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy.

Czytaj też: Nagle musieli zatrzymać pociąg. Służby badają tajemnicze zdarzenie. Leśniczy ma swoją teorię

Policjanci przeprowadzili oględziny hurtowni. Na terenie obiektu stwierdzono liczne uszkodzenia, w tym zniszczoną bramę i trzy słupy. Po wytrzeźwieniu 35-latek usłyszał trzy zarzuty:

  • krótkotrwałego użycia cudzego pojazdu mechanicznego z przyczepą o łącznej wartości 23 tys. zł,
  • uszkodzenia mienia – bramy wjazdowej oraz trzech słupów,
  • kierowania pojazdem marki Iveco w stanie nietrzeźwości.

Za te czyny grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (co najmniej 3 lata) oraz wysoka grzywna.

Pijany kierowca przygniótł policjanta do barierek. Szaleńczy pościg ulicami Warszawy
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA PUŁAWY
PUŁAWY