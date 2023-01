34-letni rozwodnik napisał jakiej kobiety szuka. Zgasili go jak peta

Rzuciła się do rzeki, by ratować Dominika. Nowe fakty wstrząsają

Rozwód to bez wątpienia smutny rozdział w życiu człowieka, ale czasem jest to szansa na zbudowanie szczęśliwego związku. Z takiego założenia wyszedł 34-letni mężczyzna, który umieścił na grupie Spotted: Opole Lubelskie dokładny opis tego, jakiej kobiety szuka. - Czy jako 34-letni rozwodnik mam szansę znaleźć sobie normalna dziewczynę, w okolicy są jakieś miłe rozwódki? Zna ktoś? Maksymalnie 39-latki mnie interesują. Może ktoś jakąś fajną poleci - czytamy we wpisie. Mężczyzna dodał również, że szuka drugiej połówki blisko swego miejsca zamieszkania. - Nie mam zamiaru sprzedawać domu w który włożyłem mnóstwo zaangażowania i własnej pracy, wiec szukam dziewczyny z okolicy. A może panny jakieś się trafia kto wie - dodał. 34-latek szybko jednak został wyśmiany. Internauci zwrócili mu uwagę, że to nie jest badoo (serwis randkowy - przyp. autora), a jeśli wspomniał o domu, to na pewno "jakaś" dziewczyna się znajdzie. Na szczęście znalazła się również osoba, która napisała, że po prostu życzy temu panu powodzenia. Co sądzicie o całej sytuacji? Dajcie znać w naszej sondzie.

i Autor: FB/Spotted: Opole Lubelskie

Sonda Ma szansę znaleźć tę jedyną? Tak, kibicuje mu Nie no, z czym do ludzi

