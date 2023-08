Do zdarzenia doszło kilka dni temu przy ulicy Krasińskiego w Lublinie. Siedzącego na ławce 29-latka zaczepił nieznajomy chłopiec. - Nieletni poprosił o pieniądze na buty. Po krótkiej rozmowie mieszkaniec Lublina zgodził się pomóc. Obaj poszli do pobliskiego bankomatu, gdzie 29-latek wypłacił gotówkę - opowiada nadkom. Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie. Dał mu 200 zł. Wtedy do rozmowy włączył się Sebastian K. Stał niedaleko w piwem w ręce i słyszał rozmowę. Uznał, że to świetna okazja do podreperowania budżetu. - Zażądał oddania pozostałych pieniędzy oraz wypłaty z bankomatu dodatkowej gotówki.

Jął przy tym zastraszać 29-latka, a następnie uderzył go pięścią. Zrabował ponad 300 złotych. Na szczęście 29-latek w pewnym momencie zdołał uciec. Policjanci rychło złapali napastnika, Sebastianowi K. grozi do 12 lat więzienia.

Żonglowali i paradowali. Artyści z całego świata gościli w Lublinie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.