27-latek zniszczył kapliczkę szlifierką. Miał też grozić sąsiadce

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-08 13:13

Policjanci zatrzymali 27-letniego mieszkańca Lublina podejrzanego o zniszczenie przydrożnej kapliczki. Mężczyzna miał użyć szlifierki akumulatorowej. Usłyszał również zarzut kierowania gróźb karalnych wobec sąsiadki. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Zniszczona kapliczka przydrożna przy ulicy Grodzickiego. O wandalizmie w Lublinie przeczytasz na SE Lublin.
Autor: KMP Lublin/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło przy ulicy Grodzickiego w Lublinie. Jak przekazał podinspektor Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji, funkcjonariusze zostali powiadomieni przez świadków, którzy zauważyli niszczenie przydrożnej kapliczki będącej przedmiotem czci religijnej.

Na miejsce skierowano patrol. Policjanci zatrzymali 27-latka, a wyjaśnianiem okoliczności zdarzenia zajęli się funkcjonariusze z II Komisariatu Policji w Lublinie.

Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna miał uszkodzić kapliczkę za pomocą szlifierki akumulatorowej. W trakcie postępowania policjanci zgromadzili także informacje wskazujące, że 27-latek miał grozić jednej ze swoich sąsiadek.

Czytaj też: Tragiczna śmierć ukochanej pielęgniarki. Pani Monika niedawno świętowała 40-lecie pracy

Trzy miesiące tymczasowego aresztu

Mężczyźnie przedstawiono zarzuty zniszczenia mienia, obrazy uczuć religijnych oraz kierowania gróźb karalnych. Po czynnościach w prokuraturze został doprowadzony przed sąd, który przychylił się do wniosku śledczych i zastosował trzymiesięczny areszt tymczasowy.

O dalszym losie 27-latka zdecyduje sąd. Podejrzanemu grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Namierzyła złodzieja wieszając pranie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LUBLIN