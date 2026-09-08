27-latek zniszczył kapliczkę szlifierką. Miał też grozić sąsiadce

Do zdarzenia doszło przy ulicy Grodzickiego w Lublinie. Jak przekazał podinspektor Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji, funkcjonariusze zostali powiadomieni przez świadków, którzy zauważyli niszczenie przydrożnej kapliczki będącej przedmiotem czci religijnej.

Na miejsce skierowano patrol. Policjanci zatrzymali 27-latka, a wyjaśnianiem okoliczności zdarzenia zajęli się funkcjonariusze z II Komisariatu Policji w Lublinie.

Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna miał uszkodzić kapliczkę za pomocą szlifierki akumulatorowej. W trakcie postępowania policjanci zgromadzili także informacje wskazujące, że 27-latek miał grozić jednej ze swoich sąsiadek.

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Trzy miesiące tymczasowego aresztu

Mężczyźnie przedstawiono zarzuty zniszczenia mienia, obrazy uczuć religijnych oraz kierowania gróźb karalnych. Po czynnościach w prokuraturze został doprowadzony przed sąd, który przychylił się do wniosku śledczych i zastosował trzymiesięczny areszt tymczasowy.

O dalszym losie 27-latka zdecyduje sąd. Podejrzanemu grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.