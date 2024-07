Śmiertelny wypadek w Annówce. Zderzyły się dwa tiry

W Annówce na drodze krajowej nr 19 doszło w czwartek, 18 lipca, do śmiertelnego wypadku. Ofiarą zdarzenia jest 26-letni prowadzący samochód ciężarowy marki Volvo. Według wstępnych ustaleń policji to on ok. godz. 7, podróżując w kierunku Radzynia Podlaskiego, zjechał nagle na przeciwległy pas ruchu. Pech chciał, że w tym samym momencie z przeciwnego kierunku nadjeżdżał man z naczepą, w wyniku czego oba pojazdy zderzyły się czołowo.

26-latek zginął na miejscu, natomiast prowadzący drugą ciężarówkę 37-latek został ranny, w związku czym zabrano go do szpitala. Droga krajowa nr 19 została zablokowana, natomiast jak poinformował PAP w czwartek po południu, trasa jest już przejezdna. Szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśnia Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie pod nadzorem tamtejszej prokuratury.