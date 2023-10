22-latek pojechał pociągiem na studia w Lublinie i zaginął. Rzeczy Damiana znaleziono pod sklepem!

Sara zna się na swojej robocie naprawdę dobrze. To urocza i pomocna suczka z komendy policji ze Świdnika

Wszystkich Świętych 2023. Szokująca cena za piękną wiązankę. Czy kogokolwiek na to stać?!

Lubelska Giełda Staroci, czyli wielkie myszkowanie. Do Lublina zjechali się miłośnicy militariów, starych książek i zegarków

Zaginął Damian Certa z Dęblina. 22-latek wyjechał na studia do Lublina i zniknął, a jego rzeczy znaleziono pod marketem

Co mogło się stać z tym młodym mężczyzną? Zaginięcie Damiana Certy jest bardzo niepokojące i tajemnicze. O sprawie informują policjanci z komendy w Rykach, prosząc o pomoc w ustaleniu tego, co przydarzyło się temu 22-letniemu studentowi. Mężczyzna 17 października wyjechał pociągiem z rodzinnego Dęblina do Lublina, gdzie miał zacząć studia. Ostatni raz rodzina miała z nim kontakt 27 października, potem jego telefon zamilkł. Sytuacja jest tym bardziej niepokojąca, że odnaleziono porzucone rzeczy osobiste 22-latka. Znajdowały się pod jednym z marketów w mieście. Policjanci opublikowali wizerunek Damiana Certy z monitoringu, na którym widać, jak mężczyzna idzie ulicą z bagażami. Później rzeczy te zostały znalezione pod jednym z dyskontów w Lublinie.

"Po godzinie 15:00 przemieszczał się ulicą Okólną w Lublinie"

Jak wygląda zaginiony Damian Certa z Dęblina? "Rysopis zaginionego: wiek z wyglądu na 25-30 lat, szczupła ciała, włosy krótkie ciemne czesane na bok, zarost w postaci brody i wąsów. Mężczyzna nosi okulary korekcyjne" - podają policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Rykach. "Jak ustalono, Damian Certa tego dnia [27 października] po godzinie 15:00 przemieszczał się ulicą Okólną w Lublinie. Mężczyzna najprawdopodobniej nadal może przebywać na terenie miasta Lublin. Ktokolwiek widział zaginionego lub posiada informacje na temat miejsca jego pobytu, proszony jest o kontakt z KPP w Rykach pod numerem telefonu 47 81 28 210 lub numer alarmowy 112" - apelują funkcjonariusze.

Sonda Czy znałeś kogoś, kto kiedyś zaginął? Tak Nie